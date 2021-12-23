أصالة تتغزل في زوجها بعد إطلاق أحدث أغانيها: عمر جديد ابتدى معك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها التي حملت اسم «حنين»، عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أصالة تتغزل في زوجها

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها الشاعر فائق حسن، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»، «بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي مثله عمّري ما شوفت، بدّي أهديها للطيابة وللشهامة اللي بروحك».

وتابعت: «أنت كتبتها وأنا إلك غنيتها.. شكرا حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأول معك.. شفيتني.. دلّلتني.. راعيتني.. ولا لحظة منّي يأست.. ولعندك جبتني.. بهدي الغنيّة لضحكتك اللي بلف فيها الدنيا كلها.. كلي ثقه فيك.. وكلي محبة.. وبأحلى ما عندي عم عبر لك.. صوتي أحلى ما غنى إليك».

موقف رومانسي يجمع بين أصالة وزوجها على المسرح

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة أصالة في موقف رومانسي مع زوجها، حيث نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، مقطع فيديو من حفل والدتها بفعاليات موسم الرياض المقام بالسعودية.

وظهر خلال الفيديو زوج الفنانة أصالة فائق حسن، وهو يصعد إلى المسرح في أثناء غناء زوجته أصالة ليقدم لها عباءته الخاصة ليحميها من البرد في مشهد رومانسي نال اعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة أصالة على الفيديو قائلة: «الحب نعمة وأنا ربي غرقني بالنعم يا روح قلب صولا أنتي»،

أصالة تكشف عن تعرضها للخيانة

وكشفت الفنانة أصالة في أحد البرامج التليفزيونية عن تعرضها للخيانة بعد زواجها، إذ قالت «اتخنت كتير وحالي حال ناس كتير وما بعدي أول مرة»، مؤكدة أن الود انقطع بينها وبين طليقها المخرج طارق العريان، ورفضت الحديث عن خيانته لها: «وقتها انقهرت وشفت من القهر أقصاه وقد ما كنت مقهورة قد ما اليوم شعوري بالعكس، لأن برجع دائما لنفس النقطة اللي كنت فيها وبقدر أبدأ من أول وجديد وعلى ميه بيضا على رأي المصريين».