زوجة محمد محمود عبدالعزيز عن صورتها مع «الساحر»: ذكرى رائعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا، إلا أن اسمه لم يغب في زواج نجله الأكبر، الساحر محمود عبد العزيز الذي ترك دنيانا منذ عدة سنوات، ل اتزال ذكراه حاضرة بين نجليه، وأرملته الإعلامية بوسي شلبي، فحضوره لا يزال يخطف الأنظار حتى وإن كان بصورة مركبة ومرسومة.

صورة رسمها ودمجها محمد جابر، هدية لنجل الفنان الكبير عقب عقد قرانه، ليجمع الأب بنجله العريس وعروسه وكأنه بينهما، وكأنه حاضر لا يغيب عنهما قط.

محمد محمود عبد العزيز: أول صورة لينا مع بعض

ونشر محمد محمود عبد العزيز الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونًا: «مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها إن شاء الله، أول صورة لينا مع بعض، أبويا ومراتي وأنا».

وتابع: «مش عارف أشكرك إزاي على الهدية الحلوة أوي أوي أوي دي.. بجد تسلم إيدك يا صديقي المحترم جدا، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

وعلقت الزوجة على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «حصلت على هذه الصورة لحفل زفافي، شكرا لك على هذه الذكرى الرائعة».

زواج نجل محمود عبد العزيز

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الراحل محمود عبد العزيز، أعلن زواجه رسميا في فرنسا، بحضور شقيقه «كريم»، موجهًا رسالة مؤثرة لوالده، قائلًا: «أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم إن حضرتك مبتفارقنيش بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا، ورغم إن حضرتك مبتفارقنيش بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا، رسمياً مستر آند مسز عبد العزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعا وقانونا أمام الله وأمام الجميع، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير».

واختتم نجل الراحل: «اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أي شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا، دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعا إن شاء الله».