شيري عبد الحميد تحصل على ملكة جمال العرب مصر لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - حصدت شيري عبدالحميد لقب ملكة جمال العرب مصر 2021 وحظيت بإعجاب الجمهور وإطلالتها في مسابقة ​ملكة جمال العرب​ 2021 Miss Arab world في دورته الخامسة عشرة، التي أقيمت في مصر، بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب مصر 2021.

ونافست شيري على لقب ملكة جمال العالم العربي، وحصلت على المركز الأول وهو Top 1 تتمتع بكاريزما خاصة وجاذبية، وأيضا تمتلك قدرا كبيرا من الثقه بالنفس والذكاء والثقافة واللباقة، جعلتها في المركز الأول Top 1، وعبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بها وبجمالها، كما أثنوا على إطلالتها.

ويشار إلى أن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب 2021، مكونة من الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، والدكتورة سعاد الشامي وكيل المسابقة بدولة المغرب، والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين

جدير بالذكر أنه تم اختيار الثلاثة عشرة متسابقة حسب العديد من المواصفات والمعايير، التي من بينها المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا إلى مهارات الطبخ الفردية، وهو ما تم الأخذ به حديثًا ضمن فعاليات المسابقة هذا العام.

يذكر أن شيري عبدالحميد حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتلفزيون من جامعة فاروس بالإسكندرية، وتعمل باحثة في مرحلة الماجستير وقدمت عدة برامج تلفزيونية منها "قعدة صبايا" على قناة المحور.