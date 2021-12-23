النوم على الأرض.. مفيد أم مضر لجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعتقد الكثير من الناس أن النوم على الأرض يضر بالجسم ويسبب الألم لعمودك الفقري، ولكن اكتشف العلماء أن له فوائد كثيرة لجسم الإنسان، سنعرضها لكم بحسب ما أورد موقع"brightside”

1- نوم بدون قلق:

قد يكون هذا غير متوقع، ولكنه يمنح جسمك الاسترخاء والراحة، ويشعرك ذلك بالهدوء ومنع الكوابيس والقلق.

3- يخفف آلام الظهر:

ومن المؤكد أن النوم على سرير ناعم يجعلك تشعر بالراحة ولكن بمرور الوقت تبدأ مرتبتك في الهبوط، ما يسبب لك انحناء في العمود الفقري، لذلك يوصي الأطباء بين كل فترة أن تنام على الأرض، لأن النوم على سطح صلب ومسطح مفيد لظهرك ويخلصك من الألم.

3- تقلل احتمالية إصابتك بضيق التنفس:

تقلل فرصة تعرضك لضيق التنفس أثناء النوم، وذلك لأنها تمنع التوتر.

4- يساعد على استقامة العمود الفقري:

إذا كنت تنام على الأرض فهذا هو الوضع الصحيح للعمود الفقري الذي يجعله مستقيماً معك ولا ترتخي فقراته مع الوقت حيث يساعدك التحرك على الأرض في إصلاح مشاكل الظهر.

5-يحسن الدورة الدموية:

أيضا يعزز تدفق الدم لأن وزنك يكون موزع بالتساوي، ويكون الضغط أقل على أجزاء مختلفة من جسمك، وأيضا النوم في هذا الوضع سيمنع التنميل والوخز الناتج من ضعف الدورة الدموية.

6- يساعدك على الاستيقاظ في الوقت المحدد:

عندما تنام على السرير تشعر بالكثير من الراحة لدرجة أنك لا تستطيع الاستيقاظ، ولكن عندما تكون مستلقياً على الأرض يكون من السهل عليك ذلك.

هؤلاء ممنوعون من النوم على الأرض

- الذين يعانون من الحساسية لأن الأرض تجمع الأوساخ والغبار، وسوف تزيد من الأمر سوأ عندهم وتسبب لهم السعال وسيلان الأنف.

- المصابون بأمراض العظام وكبار السن لأنه سيضر مفاصلك أكثر مما ينفعها.