حسب يوم ميلادك.. كيف سيكون عام 2022 بالنسبة لك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تبقي أيام معدودة على العام الجديد 2022، يمني الجميع النفس بأن يكون عاما أفضل تتحسن فيه حياتنا الشخصية والمهنية.

وفقا لعلم الأعداد إليك بعض التوقعات للعام القادم حسب يوم عيد ميلادك، كما ذكر موقع timesofindia.

الأيام الأول والعاشر والتاسع عشر والثامن والعشرون

لا تخجل من الحصول على المساعدة من الآخرين ولا تدع الأنا والسلوك يؤثران غليك، هذا العام جيد بالنسبة لتجارة المنسوجات والأزياء، ترقب الاستثمارات، قد تواجه مشاكل مع ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في العين.

الأيام الثاني، الحادي عشر، العشرين، التاسع والعشرون

قد يفيدك الاستماع إلى الآخرين، كن أكثر ثقة في نفسك، اعمل بجد ولا تشك في نفسك والآخرين، احصل على نوم مناسب وتأكد من تناول الطعام الصحي، ستكون خطوة رائعة هي القيام بالتماريت لتحسين صحتك ومناعتك.

الأيام الثالث، الثاني عشر، الحادي والعشرون، الثلاثين

ضع كل تركيزك في العمل، قد ترحب بعضو جديد في عائلتك، تجنب السماح لنفسك باتخاذ القرارات نيابة عنك، تمنحك جهودك نتائج مثمرة على الصعيد التعليمي والإرشادي، تناول الفواكه الجافة يوميًا.

اليوم الرابع، 13، 22، 31

تجنب شرب الكحول والأطعمة غير النباتية، استمر في فحص ضغط الدم بانتظام، هذا العام جيد من الناحية المالية، تناول المزيد من الخضار الخضراء لتحقيق التوازن بين صحتك ونظامك الغذائي، ادعم صغارك ومن هم أقل خبرة منك.

اليوم الخامس، الرابع عشر، الثالث والعشرين

لا ينصح بالدخول في شراكات جديدة، عام 2022 جيد لعلاقاتك، تناول المزيد من الخضار، تبرع بالطعام لمن يحتاج.

اليوم السادس، الخامس عشر، الرابع والعشرون

سيكون هذا العام محظوظًا لحياتك المهنية، كن حذرًا بشأن كيفية إنفاق أرباحك، لا تنفق أكثر مما تكسب، قد تجلب لك حياتك الرومانسية فرحة عميقة وقد تسير بشكل جيد، كن مخلصًا لشريكك ولا تفيض بمشاعرك، تجنب السكر الزائد والأطعمة السريعة.

اليوم السابع، السادس عشر، الخامس والعشرون

قد تحصل على فرص جديدة للتواصل مع الناس، بالنسبة لأولئك الذين لديهم وظائف قائمة على البحث، فإن التقدم في طريقك، قد تلاحظ نموًا إجماليًا كبيرًا بعد شهر مايو، احترس من مشاكل المعدة، يمكن أن يكون تناول العصائر الطازجة مفيدًا لك.

اليوم 8 و17 و26

ربما لا تسير الأمور في طريقك ولكن تحلى بالصبر، لا تكن راضيًا وتجنب المجادلة مع الآخرين، اعتنِ جيدًا بمعدتك وأسنانك، إنه وقت مناسب للزواج وإطالة عائلتك، قد تكون قادرًا على جمع مدخراتك جيدًا.

اليوم 9 و18 و27

يجب أن تحاول منح المزيد من الوقت لشريك، قد نشهد طفرة جديدة في الحظ في الأعمال والتجارة الأجنبية، سنة رائعة للرياضيين، تجنب الغضب وحاول أن تكون أكثر صبرا، إنه وقت جيد للاستثمار وقد تجني منه نتائج إيجابية.