شاهد.. صور 19 متسابقة تتنافسن على لقب ملكة جمال مصر الدولية في الموسم الأول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب شهر ونصف من اختبارات الأداء، أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال مصر الدولية «Miss Egypt international»، أسماء الفتيات المتنافسات على النسخة الأولى من اللقب، وهن 19 متسابقة تم اختيارهن من لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.

أسماء المتسابقات الـ19 على لقب ملكة جمال مصر

وجاءت أسماء المتسابقات على النحو التالي، وفقًا لما ذكرته منة الله عبد الباسط الشريك المؤسس للمسابقة، في بيان: «منة صلاح، منه الله وليد، ناردين محمد، عاليا مجدي، نور أسامة، مارينا باهي، زينب صدقي، دينا عاطف، جنة حسين، داليا محمد، أية أبو بكر، إنجي محمد، مريم أحمد، سلمى مصطفى، كلوديا ماسيمو، إيمان أحمد، نادين هشام، نادين مجدي، نيرة يحيى».

وعلى الفور، بدأت المتسابقات في أول خطوات المسابقة، وعلى رأسها دورات تدريبية وفاعليات لتأهيلهن من قبل أعضاء اللجنة الطبية، من أطباء التغذية والتغذية والأسنان، مع المتابعة الدورية لوصول الفتيات للوزن المثالي والعناية بالشكل والبشرة، فضلًا عن حضورهن محاضرات عن الإتيكيت وأسس الـ cat walk، وحُسن اختيار الأزياء، مع بعض الأنشطة الأخرى.

صور المتسابقات

وحصلت «هن» على صور المتسابقات اللاتي نجحن في الاختبار الأول

معايير اختيار متسابقات Miss Egypt international

وكان مصمم الأزياء الشهير، بهيج حسين، رئيس المسابقة أعلن معايير اختيار متسابقات «Miss Egypt international» لـ«هن»، موضحًا أنها تشترط أألا يزيد الوزن عن 60 كيلوجراما، ولا يقل طول قامتهن عن 165سم، وعليهن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وأن تتراوح أعمارهن بين الـ 16 وحتى 25 عاما.

ومن ضمن الشروط أيضا أن تبتعد المتسابقة عن الزواج بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتقها حال الفوز، وأن تتمتع بثقافة عالية.

وانطلقت المسابقة بداية الشهر الماضي، برئاسة لجنة التحكيم، التي تضمنت مصمم الأزياء بهيج حسين، الاستايليست سعيد رمزي، و يوسف سباعي، وملكتي الجمال سابقا هبة السيسي وفرح صدقي، وملك جمال لعالم 2017 مصطفى الأزلي، ومن المجال الفني الفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد.