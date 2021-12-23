طريقة عمل كب كيك الكريسماس بخطوات سهلة.. «علشان تعرف تحتفل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ايام قليلة تفصلنا عن العام الجديد، والمتعارف عليه في هذا اليوم تناول الحلويات المختلفة ذات المذاق الرائع، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كب كيك الكريسماس يوم رأس السنة بخطوات بسيطة وسهلة، كما قدمتها الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج «عمايل ايديا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل كب كيك الكريسماس

المكونات

كب كيك فانيليا.

كب كيك شوكولاتة.

كريم شانتي.

كريم شانتي أحمر.

سكر ملون.

توت بيوريه.

كرات شوكولاتة.

رمان.

خطوات تحضير كب كيك الكريسماس

يفرغ كب كيك الفانيليا ويوضع به توت بيوريه.

يضاف على الوجه قطع الكيك ووردات الكريم شانتي.

تزين بكرات الشوكولاتة والسكر الملون والرمان، وتقدم.

طريقة عمل كب كيك شجرة الكريسماس

المكونات

كوب زيت.

2 كوب سكر.

4 بيضات.

كوب لبن.

3 كوب دقيق.

باكو بيكنج بودر.

رشة ملح.

فانيليا.

كريمة مخفوقة.

لون أخضر.

سبرينكلز.

خطوات عمل كب كيك شجرة الكريسماس

خلط الزيت واللبن والبيض والسكر والفانيليا.

للفانيليا

إضافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح.

وضع الخليط في قوالب الكاب كيك وادخاله الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

تزيينه بكريمة مخفوقة الملونة باللون الأخضر والسبرينكلز وتقدم باردة.

طريقة عمل كرات البيكان

1 كوب دقيق.

115 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب بيكان محمص مفروم.

سكر.

3 ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة مستخلص فانيليا.

واحد ونصف ملعقة صغيرة سكر بودرة.

خطوات عمل كرات البيكان

يخلط البيكان المجروش مع الدقيق والسكر والزبدة.

ثم تضاف الفانيلا وتعجن باليد حتى نحصل على عجينة.

تترك العجينة حتى ترتاح ثم تشكل على شكل كرات.

توضع على صينية فرن وعلى ورق زبدة تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.

تغمس في السكر البودرة بعد خروجها من الفرن وتقدم.