حفل تتويج ملكة جمال العالم.. تحديد موعد جديد بسبب كورونا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفل تتويج ملكة جمال العالم كان من أبرز ضحايا انتشار وباء كورونا المتحور أوميكرون، الذي يتحكم حاليا في إقامة الكثير من المحافل الدولية والمناسبات الكبرى والمسابقات العالمية، الأمر الذي دفع القائمين على مسابقة ملكة جمال العالم، إلى تأجيل موعد حفل التتويج الذي يشارك بها ممثلو 98 دولة، بسبب انتشار الفيروس في الجزيرة المستضيفة للمسابقة، مؤكدين أن حفل تتويج صاحبة اللقب السبعين، سيكون في 16 مارس 2022 في سان خوان عاصمة بورتوريكو.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بيانا رسميا لإعلان الموعد الجديد للحفل، مدونين: «يسر منظمة ملكة جمال العالم أن تعلن يوم 16 مارس 2022 كتاريخ جديد لبث حفل ملكة جمال العالم 2021 وخاتمة الذكرى السنوية السبعين على الهواء مباشرة من كوليسيوم بورتوريكو خوسيه ميجيل أجريلوتن فنحن متحمسون للغاية لأن نبقى في بورتوريكو لتتويج ملكة جمال العالم الجديدة».

16 مارس موعد جديد لـ حفل تتويج ملكة جمال العالم

ومن جانبها قالت جوليا مورلي رئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، في البيان الصحفي المنشور: «لقد غمرنا دعم الناس هنا.. فبدأ العد التنازلي والتخطيط النهائي، ويستعد فريقنا لعرض جميع العجائب التي يجب أن تقدمها بورتوريكو كوجهة سياحية رائدة للعالم ».

وأكدت رئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، أن المتسابقات ستتواجدن من جميع أنحاء العالم إلى جزيرة للتنافس على لقب ملكة جمال العالم، وجرى بث المحتوى المسجل مسبقًا في جميع أنحاء بورتوريكو خلال الأسابيع الأربعة الماضية، الذي يدل على ثقافتها الغنية ومناظرها الطبيعية الجميلة وشواطئها، ودفء شعبها وودهم على المستوى الدولي خلال الختام، متابعة: «لقد كان التصوير في بورتوريكو استثنائيًا، فلدينا محتوى مذهل لمشاركته مع العالم».

معايير ملكة جمال العالم

وملكة جمال العالم أقدم مسابقة جمال دولية أنشئت عام 1951 مقرها الرئيسي «لندن، المملكة المتحدة»، وتتطلب بعض الشروط والاستعدادات الخاصة منها:

- أن يكون عمر المتسابقات ما بين 17 إلى 27 عامًا.

- لم يسبق لها الزواج أو الحمل.

- هناك العديد من المسابقات التمهيدية منها مسابقات المواهب والتحدي المباشر.

- أن يحملن جواز سفر ساري المفعول، بالإضافة إلى جمال الشكل.

الاستعدادات المشاركين في المسابقة- أولاً على المتسابقات الاشتراك في مسابقات ملكات الجمال المحلية.

- تقديم طلب تمثيل البلد التابعة لها.

- على المتسابقات الاستعداد لمناصرة القضايا الإنسانية وغيرها.