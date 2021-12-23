أضرار غسل الوجه بالماء الساخن خلال الشتاء.. «حساسية وشيخوخة مبكرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

غسل الوجه من عادات النظافة الشخصية الأساسية، وهو أول ما يقوم به معظمنا عند الاستيقاظ من بداية اليوم وربما حتى نهايته، ولكن مع البرد القارس تغيرت العادة لدى البعض وأصبح الكثير منهم يستخدمون الماء الساخن، دون معرفة ما يمكن أضراره على البشرة، أو معرفة الطريقة الصحيحة لغسل الوجه في الشتاء، سواء بالماء البارد أو الساخن.

طبيب جلدية يوضح أضرار غسل الوجه بالماء الساخن

يقول الدكتور أحمد الغندور طبيب الجلدية لـ«هن» إن غسل الوجه من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الروتين اليومي، ولكن مع البرد القارس يصبح صعبًا على البعض استخدام المياه الباردة، ويلجأ الكثيرون منهم لاستخدام المياه الساخنة، التي تسبب أضرارًا على صحة البشرة، وتكرار تعرض البشرة لها يؤدي إلى إتلافها، وحدوث العديد من المشكلات ومنها جفاف بالبشرة، لأنها تمتص نسبة الزيوت التي توجد بها، بالإضافة إلى أنها تقلل من طبقة الكيراتين.

يفضل غسل الوجه بالماء الفاتر

وتابع «الغندور» أن الأضرار الناجمة من استخدام الماء الساخن على البشرة تتضاعف بشكل خاص عند الأفراد المصابين بالإكزيما قائلًا: «ممكن الماء الساخن نفسه يسبب حساسية»، كما أنه يبرز علامات الشيخوخة مبكرًا على البشرة، إذ يساعد في ظهور التجاعيد، لذلك نصح الطبيب بضرورة الحد من استخدام الماء الساخن، وعند الاستحمام يفضل بالماء الفاتر، قائلًا :«لو ضروري بماء دافئ، متفضلش تحت المية أكتر من خمس إلى عشر دقائق».

الطريقة الصحيحة لغسل الوجه يوميًا

ويقدم موقع «Wiki How» الطريقة الصحيحة لغسل الوجه يوميًا فيما يلي:

- يفضل عدم استخدام الصابون القاسي على البشرة، واستعمال غسول ومنظف مناسب لنوع البشرة، لأن الجلد يكون في أضعف حالاته خلال الشتاء، وإذا كان الصابون الذي تستخدمه يترك البشرة مشدودة، فحاول البحث عن نوع آخر مختلف مناسب.

- وإذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية، أو تعاني من حب الشباب الذي يحتاج إلى علاج يفضل استخدام الماء فقط في الصباح دون أدوات تنظيف أخرى.