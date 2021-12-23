الامارات | خالد الجندي: نطالب الدولة بمنع البيرة والسجائر

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: نطالب الدولة بمنع البيرة والسجائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، الدولة، بإصدار قانون لمنع التدخين نهائيًا، وكذلك لمنع بيع السجائر والمعسل والخمر والبيرة، كما حصل مع التحرش، حيث أن وجود عقوبات رادعة؛ نتج عنه تراجع نسب التحرش.

وأضاف خالد الجندي عبر برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي إم سي: بعض االناس هتزعل، وناس هتتقمص، وبعضهم هيتعب، موضحا: لكن هذا مجرد وقت، وسيتعود الناس بعد ذلك، حيث سيصير الأمر طبيعيًا.

وأشار خالد الجندي، إلى أن الله- تعالى- قال: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، ونحن نحاول أن نكون منهم، والله قال أيضًا: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا»، فهذا من باب تبليغ رسالة الله.

وتابع خالد الجندي: "نحن نطالب الدولة بمنع الخمور والسجائر والبيرة من البلد، فهي أمور خطيرة؛ لأن البيرة والخمر حرام، ومن يقول غير ذلك؛ يتجرأ على الله ورسوله، والسجائر أيضًا حرام".

فيما أيَّدهُ الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، قائلا: إن نقوم به، هو من باب قوله- تعالى-: «وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»، موضحا: نحن نقدم النصيحة، وعندما يسألنا الله؛ سنقول نحن قدمنا النصيحة.

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