محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد نقص التغذية مصدر قلق كبير، ويعاني العديد من الأفراد من ضعف في جهاز المناعة ويمرضون في كثير من الأحيان، مع وباء كورونا، كانت الأولوية لإعادة تقييم صحتنا وتقوية مناعتنا بشكل طبيعي لمكافحة الأمراض والالتهابات.

نظام المناعة لدينا يدافع عن الجسم بشكل طبيعي ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، لكننا نصبح عرضة للإصابة بالعدوى إذا كان لدينا جهاز مناعي ضعيف.

ويعمل جهاز المناعة على الانسجام والتوازن، وللحفاظ على ذلك، نحتاج إلى تناول طعام صحي، والبقاء رطبًا، وممارسة التمارين بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأعشاب الطبيعية يساعد على تعزيز المناعة وزيادة مقاومة الجسم لمحاربة الالتهابات.

والأعشاب لها خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات و الالتهابات، وتساعد في إزالة السموم، إليكم 4 أعشاب تقوي المناعة وتحارب الالتهابات بشكل طبيعي، وفقا لموقع timesofindia.

جيلوي

أحد الأعشاب الأكثر قيمة تساعد هذه العشبة على زيادة المناعة، ومكافحة الالتهابات، وتدعم طول العمر، وتحسن الذاكرة، كما تحارب أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو وقمع السعال المزمن.

أشواجاندا

هذه العشبة نمت في الهند والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أفريقيا، لها أهمية تاريخية في الطب الهندي التقليدي، وقد استخدمت منذ آلاف السنين كعشب مجدد للحيوية ويساعد في تخفيف الألم والالتهابات، إضافة إلى إدارة التوتر وتخفيف الأرق.

الريحان

تناول الريحان يساعد في تقوية المناعة، الخصائص المضادة للميكروبات به تجعله خيارًا استثنائيًا للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

تساعد هذه العشبة في الحماية من الالتهابات وهي مفيدة في حالات مثل القلق والتوتر والإرهاق، إضافة إلى توفير الراحة من احتقان الصدر، ويساعد على قمع السعال، كما تحتوي هذه العشبة على مضادات الأكسدة وتساعد على التخلص من السموم.

عنب الثعلب الهندي

هذه العشبة، لها فوائد عديدة، تدعم الأداء الصحي للأعضاء الحيوية بما في ذلك الكبد والقلب والدماغ والرئتين، كما تحتوي على العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والأحماض الأمينية والبكتين، وهو غني بمضادات الأكسدة.

هذه العشبة لها خصائص علاجية مثل الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات وخصائص حماية الكبد ومضادات الأكسدة وتساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم.