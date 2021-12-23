هل سينتهي الوباء في عام 2022؟.. خبير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرّ عامان على جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع اقتراب بدء عام جديد يترقب الجميع مرحلة تزول فيها الجائحة، وتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد أن تأثرت بالوباء.

يبدو المشهد سوداوياً مع ارتفاع معدلات الإصابة بدول العالم، إضافة إلى وجود متحور "أوميكرون"، الذي ظهر في عدد من الدول، لتزداد الهواجس بشأن استمرار الجائحة مدى الحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عام 2022 يجب أن يكون العام الذي يجب أن ننهي فيه الوباء، وأكد رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور فهيم يونس، إن الدول التي تتبع نهجًا علميًا ستنجح في القيام بذلك، وفقًا لموقع timesnownews.

وأشار يونس إلى أن إنهاء جائحة كوفيد 19 في عام 2022 على مستوى العالم أمر غير مرجح، لكن البلدان التي تتبنى نهجًا علميًا من المرجح أن تفعل ذلك.

وأكد أن عدم المساواة في اللقاحات والجدل السياسي حول قضية الصحة العامة يعيق المعركة ضد كوفيد، لافتًا إلى أن الوباء سينتهي في دول مختلفة وفي أوقات مختلفة.

وأفاد بأنه على الصعيد العالمي، لا يرجح أن الأمر سينتهي في عام 2022، أما عن الحد من فعالية اللقاح ضد أوميكرون، فأشار يونس إلى أنه من غير العدل القول بأن اللقاحات لن تعمل ضد الاختلافات الجديدة.

وتابع حول اللقاحات: "إنه ليس مفتاحًا ضوئيًا يستمر، فقد يكون الضوء خافتًا بعض الشيء لكنه لا يزال كافيًا لقتل الظلام ".

وأظهرت الدراسات حاليًا أيضًا أن لقاحات MRNA تعمل بشكل أفضل ضد "أوميكرون" من اللقاحات القائمة على ناقلات أو اللقاحات التقليدية، لكن يونس أكد أن أي لقاح متاح أفضل من عدم وجود لقاح.

وأوضح أن الدورة الكاملة للقاح كوفيد هي ثلاث جرعات، ومشددًا على ضرورة أخذ الجرعة المعززة.