إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. ومي سليم جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد ببلوزة باللون الأبيض مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أصالة:

وتألقت المطربة أصالة بفستان بأكمام طويلة وواسعة باللون الفوشيا، واعتمدت مكياجا ناعما.

دنيا سمير غانم:

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم ببدلة باللون البيبي بلو ونيقا أسفلها توب باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم:

وارتدت الفنانة مي سليم فستان جلد باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

رانيا منصور:

كما أطلت الفنانة رانيا منصور بفستان باللون الأسود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.