6 محاذير في التعامل مع الأطفال خلال المراهقة.. «متطلعوش أسرارهم».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - ماما

في كل مرحلة عمرية يحتاج الطفل إلى طريقة تعامل معينة تتناسب معه، وتقع الأمهات أحيانا في بعض الأخطاء في أثناء التعامل مع الطفل وحيرة السلوك المناسب الذى يجب اتباعه عندما يرتكب الطفل أخطاء معينة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رنا هاني، أخصائي الصحة النفسية، أن الطفل في فترة المراهقة يحتاج إلى طريقة خاصة للتعامل معه، بداية من سن 9 إلى 10 سنوات يكون الحديث معه، ومن علامات البلوغ كبر حجم الأرجل بشكل ملحوظ.

عند البلوغ.. الأم تتقرب من الابن والأب من الابنة

وأكدت، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، أن في مرحلة البلوغ على الأم التقرب من ابنتها والأب من الابن، وعلى الآباء ادراك أن في هذه المرحلة يحدث تراجع في الاهتمام بالنظافة الشخصية عند الأطفال.

وأضافت أخصائي الصحة النفسية، أنه على الأب التعامل مع الابن في هذه المرحلة صديق، ومعرفة أن الحديث السلبي له تأثير سيئ على الأطفال.

محاذير عند التعامل مع الطفل في مرحلة المراهقة

- الطفل في هذه المرحلة لا يحتاج إلى النقد الدائم.

- الابتعاد عن السخرية من الطفل فهذه من الأمور المؤذية لمشاعره.

- عدم الاستخفاف بشكلهم أو سلوكياتهم.

- عدم إفشاء أسرار الابن أو الابنة لآخرين فهي من الأمور التي تهز الثقة بين الآباء وأبنائهم.

- العصبية لا تفيد في التعامل مع الطفل في هذه المرحلة، لذلك على الآباء اتباع السلوك الهادئ والتعامل بشكل عقلاني مع أسئلة الطفل المختلفة.

- عدم تخوف الأمهات من الحديث مع الطفل في المراهقة عن هذه المرحلة.