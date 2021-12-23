5 نصائح لقضاء ليلة رأس سنة سعيدة في «سنة أولى جواز».. كبسولة زمنية وفيلم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل والقبعات»، أشياء انتشرت في الشوارع والمتاجر كدلالة على الاستعداد لحلول عام جديد والاحتفال برأس السنة، ما يبعث مشاعر البهجة في قلوب الجميع استعدادًا لهذا العام، ويكون من بين ذلك تخطيط العديد من الأزواج للاحتفال بتلك المناسبة مع زوجاتهم، ويقف معظمهم حائرين عن ما يفعلونه لزوجاتهم في بداية تلك السنة، خاصًة الأزواج الجدد.

نصائح للأزواج للاحتفال ببداية العام الجديد

وتقدم مجلة «Brides» مجموعة من النصائح للأزواج لقضاء ليلة رأس سنة سعيدة وفقًا لما يلي:-

- تناول الغذاء في المطعم المفضل:

ربما كنت معتادًا على قضاء ليلة رأس السنة مع أصدقائك في المساء، ولكن بعد الزواج يصبح الأمر مختلفًا، فكر في حجز غداء تلك المناسبة مع شريكك في أحد المطاعم المفضلة.

- اصنع كبسولة زمنية:

دوّن مجموعة من العناصر ذات معنى والأوقات الخاصة التي تجمعك مع شريكة حياتك، وضعها في علبة أو صندوق، وقم بإحياء تلك الذكريات الخاصة التي شاركتها على مدار علاقتكما معًا وقدمها إلى زوجتك، سيكون لذلك تأثير إيجابي الكبير على زوجتك، بالإضافة إلى أنه نشاط يحفز ذاكرتك.

- جرب مطبخًا جديدًا:

قد تكمن حياة بعض الزوجات في المطبخ ليصبح كل اهتماماتها، ليلة رأس السنة هي المناسبة لتجربة مطبخ جديد، فكر في الوجبات التي ترغب زوجتك في إعدادها، وتعلم تحضيرها معًا، كن مبدعًا وإذا أحسنت التجربة سيصبح لديك طبق جديد تمتاز به طوال العام.

مشاركة الأفلام خطط الواقع

- خطط لمشاهدة فيلم معًا:

ربما يكون من التقاليد المفضلة، ليس في رأس السنة فقط، لذا حاول الاستعداد لمشاهدة فيلم مع زوجتك يكون مستوحى من ليلة رأس السنة، ولا تنس الفشار.

- حددوا الخطط المستقبلية:

استغل المناسبة لتحديد الأهداف التي تخطط لها في العام الجديد، وشاركها لزوجتك، لا يوجد شيء أفضل من توافق السعي نحو الرؤية المشتركة، وحافظ على فعل ذلك مع كل عام جديد لتعزيز علاقتكم واستمرار الحب بينكم.