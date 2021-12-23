كورونا اليوم: الفيروس يؤثر على الحيوانات المنوية.. وعلاج جديد دون آثار جانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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- "علامات" في الدم مرتبطة بفيروس كورونا الحاد

حدد العلماء "مؤشرات" فريدة من نوعها في دماء مرضى كوفيد الشديدة والقاتلة، مما يمهد الطريق لاختبارات تشخيصية بسيطة لمساعدة الأطباء على تحديد من سيصاب بمرض خطير نتيجة كورونا.

في دراسة قادها باحثون في كلية هل يورك للطب وقسم الرياضيات في جامعة يورك الإنجليزية، حلل العلماء عينات دم من مرضى كوفيد في المستشفى، واكتشفوا علامات في الدم مرتبطة بالمرضى الذين احتاجوا إلى العلاج في العناية المركزة.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress "، قد تؤدي النتائج إلى طرق جديدة لفرز وتقييم مخاطر مرضى كورونا، مما يخفف الضغط من المستشفيات أثناء طفرات العدوى.

منذ بداية الوباء، عمل الباحثون على فهم كيف ولماذا يؤثر كوفيد على الأفراد بشكل مختلف، حتى المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض لديهم احتياجات علاجية متنوعة، حيث تتطلب بعض الحالات الأكثر اعتدالًا أكسجينًا إضافيًا بينما يحتاج البعض الآخر إلى التنفس الصناعي في العناية المركزة.

- عقار "ميرا 19" الروسى لعلاج فيروس كورونا دون آثار جانية

عقار روسي جديد لعلاج الفيروس التاجي كورونا، أعلنت عنه وزارة الصحة الروسية وتم تسميته بـ"مير19"، وجاء ذلك خلال تقرير نشر علي روسيا اليوم وموقع " hanlire".

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار "ميرا 19"، هو دواء موجه للسبب الخاص بالإصابة، ويعتمد عمله على آلية تداخل الحمض النووي الريبي للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار يتكون من مكونين وهما المادة الفعالة للحمض النووي الريبي للفيروس والببتيد الناقل.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار "ميرا 19"، يعمل على جزء من جينوم الفيروس التاجي المسؤول عن تكاثره، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار في باقي الجسم ويقلل التعرض لأي أثار جانية ناتجة عن الإصابة.

-دراسة: جودة الحيوانات المنوية لا تتحسن لشهور بعد التعافى من كورونا

كشفت دراسة نشرت على موقع hanlire أن الرجال تتأثر جودة الحيوانات المنوية لديهم حال إصابتهم بالفروس التاجى كورونا لمد تصل إلى ثلاثة أشهر فتنخفض، وهذا قد يقلل فرص الإنجاب.

فأظهر البحث الذى أجراه أكاديميون فى بلجيكا على 120 رجلاً أن كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر السائل المنوي، لكنه يؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

وأكد التقرير أنه يجب تحذير الأزواج الراغبين في الإنجاب من أن جودة الحيوانات المنوية قد تكون غير كافية بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقال الخبراء إن جودة الحيوانات المنوية تتعرض لضرر شديد فى الشهر الأول بعد التعافي.

وقال الباحثون إنهم يعملون حاليًا على دراسة متابعة لمعرفة ما إذا كان الضرر الذى يلحق بعدد الحيوانات المنوية لدى أقلية صغيرة من الرجال سيكون دائمًا أم مؤقتا.

فوفقا لدراسة منشورة فى مجلة الخصوبة والعقم لوحظ أن حركة الحيوانات المنوية انخفضت بنسبة 60% فى الشهر الأول بعد التعافى من كورونا، وانخفض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 37% بعد شهر إلى شهرين من التعافى.

وأشارت الدراسة إلى أن 28% من 34 رجلاً ممن قدموا عينات من الحيوانات المنوية بعد شهرين من التعافى اكتشفوا أن حركة الحيوانات المنوية لم تصل إلى المستويات السابقة.

وقال الباحثون: "الوقت المقدر للتعافى هو 3 أشهر، لكن المزيد من دراسات المتابعة جارية لتأكيد ذلك، وتحديد ما إذا كان قد حدث ضرر دائم لدى أقلية من الرجال أم لا".