5 أطعمة حاول تجنبها في الشتاء.. تُضعف المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

فصل الشتاء من الفصول المحببة للكثيرين، إلا أنه بيئة مثالية لانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، وهناك بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها، لأنها تضعف جهاز المناعة وتزيد من مخاط الأنف، ومخاطر الإصابة بالمرض، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- الأطعمة السكرية:

لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والمحليات الاصطناعية، لذا فإن تناولها يساهم في ضعف جهاز المناعة والإصابة بالالتهابات.

- المقلية:

غنية بنسبة كبيرة من الدهون التي لا تؤدي إلى الالتهاب فحسب، بل تسبب زيادة إنتاج المخاط في الأنف.

- الغنية بالهيستامين:

الهستامين مركب يصنعه الجهاز المناعي وهو مسؤول عن محاربة المواد غير المرغوب فيها مثل المواد المسببة للحساسية، لذا، استهلاك الأطعمة الغنية بالهيستامين مثل البيض والفطر والطماطم والفواكه المجففة تزيد من إنتاج المخاط ، ما يسبب مشاكل إذا كنت تعاني من انسداد الأنف أو احتقان الصدر.

- منتجات الألبان:

يوصي الأطباء بتجنب استهلاكها عند المعاناة من الاحتقان أو التهاب الحلق أو السعال أو الزكام، وذلك لأنها تزيد من كثافة المخاط، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض عن طريق زيادة الاحتقان.

- مشروبات تحتوي على كافيين:

تحتوي القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية على مادة الكافيين، وهو مُدر للبول وهذا يسبب الجفاف، ما يزيد مخاط الأنف، وضعف المناعة، بالإضافة إلى جفاف الحلق، الاحتقان، وصعوبات التنفس.