أسرع عرضين يظهران عند الإصابة بـ أوميكرون.. ما هما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ينتشر متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" بسرعة كبيرة في العديد من دول العالم، وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين نزلات البرد وأوميكرون، إلا أن هناك عرضين يظهران "بسرعة" عند الإصابة به، وفقًا لموقع express.

وهناك الكثير من الالتباس حول ما إذا كانت الأعراض الشبيهة بالبرد هي علامة على أوميكرون، فحتى الآن لا توجد طريقة سهلة للتمييز بين الاثنين.

عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي لورانس يونغ، أشار إلى خاصية مميزة لأوميكرون قد تقدم أدلة على الإصابة، قائلًا: "يبدو أن هناك تداخلًا مع أعراض البرد.. وربع الأشخاص المصابين بنزلات البرد مصابون بالفعل بكورونا".

وأفاد بأن الأعراض متشابهة، ولكن ظهور البرد يكون أكثر تدريجيًا، أما أوميكرون يصاب فيه الناس بالصداع والتعب بسرعة، و هما عرضين يمكن الاستدلال بهما، من دون تحليل الـ"PCR".

كيف تقارن أوميكرون مع دلتا؟

وشهدت بريطانيا تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بمتغير أوميكرون في يوم واحد لأول مرة منذ تفشي الوباء، ورغم أن المتحور الجديد أكثر اعتدالا في أعراضه، غير إن تحليلات العلماء البريطانيين تشير إلى عدم وجود فروق واضحة بين أعراض كورونا الشائعة (الحمى والسعال وفقدان الشم والتذوق) لدى 50% من المصابين بالمتغيرين (أوميكرون ودلتا).

وكانت الأعراض الخمسة في المتحورين هي:

- سيلان الأنف

- صداع الراس

- التعب (خفيف أو شديد)

- العطس

- التهاب الحلق.

- حددت تقارير المرضى أيضًا فقدان الشهية وضباب الدماغ كأعراض شائعة.