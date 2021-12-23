نصائح لإطلالة رجالية جذابة في احتفالات رأس السنة.. البس سمارت كاجوال وأحمر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مجموعة من النصائح المهمة، يقدمها خبراء الأزياء والموضة، للرجال من أجل الظهور بأفضل شكل خلال احتفالات العام الجديد 2022، خاصة حال الرغبة في قضاء الاحتفال مع الخطيبة أو الزوجة خارج المنزل، سواء في المولات، أو الكافيهات، أو أي مكان مخصص لقضاء ليلة رأس سنة ممتعة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

نصائح لإطلالة رجالية جذابة في احتفالات رأس السنة

- لا يتطلب الأمر دائمًا ارتداء بدلة في احتفالات رأس السنة، إنما يمكن ارتداء سمارت كاجوال فقط.

- يقترح ارتداء مجموعة أزياء أحادية اللون، مثل قميص وبنطلون من اللون الأسود، أو الرمادي، أو الكحلي.

- عادة ما يكون القميص الشيك، العنصر الأساسي في خزانة ملابس الرجل الشتوية، إذ يختار الملائم للسهرات والاحتفالات، لكن هذا العام، يمكنك إضافة البناطيل المنقوشة إليها، لتنسيق إطلالة جذابة، لأن تلك السراويل تعتبر احتفالية، وتلائم بشدة هذا الوقت من العام.

- يمكنك اختيار البنطلون الكاروهات الواسع، أو البنطلون المنقوش بخطوط طولية، وكذلك اختيار ألوان مناسبة للاحتفال بالكريسماس.

- ضع في اعتبارك ارتداء سترة مخملية بلون الجواهر، إذا كانت الدعوة رسمية، علما بأن المخملي هو اللون الأحمر الداكن.

- مربعات الجيوب، يمكن أن تضيف لونًا ونمطًا مختلفا إلى الملابس الأساسية، فيمكن أن يكون القميص منقوشا فقط عند الجيوب.

الشعر والإكسسوارات

- يجب أيضا، اختيار حذاء وحزام مناسبين، يتمتعان بأناقة مبالغة إلى حد ما، لتكتمل بها الإطلالة تماما.

- لا تنسى ارتداء ساعة عريضة بلون أسود، كي تصل في هذا الوقت من العام إلى قمة من الشياكة.

- الشعر كذلك من العوامل المهمة للغاية، احرص على تسريحة عصرية، جافة ولا داعي لاستخدام الجل، أو عمل لوك مبلل لأن تلك التسريحات لا تلائم فصل الشتاء عادة، أو احتفالات رأس السنة.