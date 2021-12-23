الامارات | استقبل السنة الجديدة في مطعم "باغاتيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبل السنة الجديدة في مطعم "باغاتيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السنة الجديدة على الأبواب، ويتوق مطعم "باغاتيل" إلى الاحتفال مع ضيوفه الكرام.

لنودّع معًا سنة 2021 وما حملته من ذكريات ولحظات مميّزة، بفرح يليق بحفلة رأس السنة.

سيحيي الـ "دي جاي" الشهير في مطعم "باغاتيل" سهرة من العمر، ليستمتع الضيوف طوال الليل بأجمل الأغاني الاحتفالية. يُضفي عازف على الآلة الإيقاعية المزيد من الأجواء الرائعة على السهرة.

أمّا الشيف ريكاردو، فقد حضّر للضيوف مأدبة راقية تشمل ما لذّ وطاب من المأكولات مثل سمك التونا مع هريس الأفوكادو، والأخطبوط المقرمش المحضّر على الطريقة الفرنسية، وطبق البزّاق Saint Jacques en Croute. تذوّق لحم البط الطري الذي يذوب في الفم والمشوي مع البرتقال، قبل مسك الختام مع حلوى البروفيترول بالتفاح.

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