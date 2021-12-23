"تنين يحكم العالم وقطارات بتطير".. أغرب التنبؤات من 2020 لـ2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقترابنا من توديع 2021 واستقبال 2022 يتابع الكثير حول العالم تنبؤات العام الجديد، سواء كانت من العرافة البلغارية العمياء المعروفة باسم "بابا فانجا"، والمعروف عنها أن لديها قدرة غريبة على وصف أشياء لم ترها من قبل، وهي التي تنبأت بأحداث 11 سبتمبر في العام 2001 وبالتسونامي الذي ضرب المحيط الهندي عام 2004، أو المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس.

اشتهرت "بابا فانجا" باسم العرافة العمياء، فهى امرأة عجوز من بلغاريا وُلدت فاقدة البصر، ورُغم وفاتها عام 1997، إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

في هذh التقرير يرصد الخليج 365 أغرب التنبؤات من 2020 لـ2022 وفقا لما جاء في صحيفتي "إكسبريس" و"ذا صن" البريطانيتين.

- توقعات 2020

- حرب كيمياوية

في 2020 توقعت فانجا اندلاع حرب كيمياوية في القارة الأوروبية.

- انهيار الدولار

توقعت أيضا انهيار العملة الأمريكية "الدولار" بسبب سياسات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصفتها بغير الحكيمة.

- اغتيال بوتين

كذلك توقعت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من داخل الكرميلن.

- توقعات 2021

توقعت بابا فانجا أن تحدث هذه الأمور الغريبة في 2021، كالتالي:

- نهاية قارة أوروبا

توقعت العرافة البلغارية فانجا، أن عام 2021 "سيجلب غزوًا للمتطرفين" على أوروبا، وأن القارة ستواجه هجمات كيميائية من "غزاة الشاش"، حيث ستكون القارة الأوروبية في خطر كبير قد تصل إلى "نهاية وجودها"، وبشكل أكثر تحديدًا، قال أحد المقربين منها بأن "المتطرفين سيستخدمون ترسانة أسلحة كيماوية ضد الأوروبيين".

- انقسامات حادة في العقائد بين البشر

قالت بابا فانجا: "ستأتي أوقاتًا عصيبة.. سوف ينقسم الناس حسب عقيدتهم.. أحداثًا مدمرة ستغير مصير البشرية".

- اكتشاف الحياة على كواكب جديدة

بالنسبة للمستقبل البعيد، توقعت بأنه "سيتم اكتشاف الحياة على كواكب أخرى غير الأرض، وستتضح كيف ظهرت الحياة على الأرض لأول مرة"، وخلال الـ 200 عامًا القادمة، سيتواصل الناس مع أشقائهم الروحيين من عوالم أخرى.

- القطارات ستطير

توقعت كذلك أن تطير "القطارات" باستخدام ضوء الشمس، كما تنبأت أيضًا بتوقف إنتاج البنزين وبالتالي استقرار الأرض.

- تنين يحكم البشرية

قالت في توقعاتها لعام 2021: "تنين قوي سيستولي على البشرية.. سوف يتحد العمالقة الثلاثة، أرى أرقام 100 و5 وأصفار كثيرة، والناس يحملون عملات نقدية حمراء". وافترض المترجمون لتوقعات فانجا بأن "التنين" هو دولة الصين التي أصبحت قوة عظمى، وقد يكون العمالقة الثلاثة هم روسيا والهند والصين، وفيما يتعلق بالمال، فإن الأوراق النقدية فئة 100 يوان و5000 روبل لها لون أحمر.

- القضاء على السرطان

بحسب فانجا: "في بداية 2021 ستتخلص البشرية من مرض السرطان، سيأتي اليوم الذي يتم فيه تقييد السرطان بسلاسل حديدية".

توقعات نوستراداموس الأخرى لعام 2021

-زومبي القيامة:

وفقا لـ Yearly Horoscope، يمكن أن يشير عام 2021 إلى صعود "الأحياء الأموات" (الزومبي)، وقال الموقع إنه بعد تحليل نصوص من خبراء الأرصاد الفرنسيين، يمكن أن يشهد العام المقبل نهاية العالم من الزومبي.

وكتب نوستراداموس: "قلة من الشباب: نصف موتى لنبدأ"، وهذا يعني وفقا لموقع Yearly Horoscope ظهور الزومبي.

وأضاف المنجم والفيلسوف الفرنسي: "سيموت الآباء والأمهات من أحزان لا حصر لها، نساء في حداد، والوحش الموبوء: لن يبقى العظماء، كل العالم سينتهي".

-الكوارث الطبيعية:

توقع نوستراداموس بالنسبة لـ2021 أن يكون هو اللحظة التي يصل فيها تغير المناخ إلى نقطة تحول للبشرية.

وحذر: "سنرى الماء يتصاعد والأرض تسقط من تحته"، وفسر البعض هذا على أنه يعني أن تغير المناخ سيصبح أخيرا غير محتمل.

-زلزال كبير سيضرب ولاية كاليفورنيا:

حذر نوستراداموس: "الحديقة المنحدرة، كارثة كبيرة، عبر أراضي الغرب ولومباردي، النار في السفينة، والطاعون، والعبودية، عطارد في القوس، وزحل يتلاشى"، وبطبيعة الحال، فسر الخبراء "أراضي الغرب" على أنها ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة معرضة للزلازل القوية.

- توقعات 2022

وفقا لفانجا قد يحدث هذا في 2022:

- فيروس يهدد العالم

وفقا لموقع yearly-horoscope ، فإن العلماء سوف يكتشفون فيروس يهدد العالم في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا تحديدًا في منطقة سيبيريا، وقالت فانجا إن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس سينتشر في الأرض مشكلًا تهديدًا خطيرا للبشرية.

- طقس مدمر

توقعت العرافة أن العالم قد يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي ما سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل.

وأضافت أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

- المجاعة

كما توقعت العرافة انتشار الجراد في العالم ويواجه البشرية الفقر والجوع وتعرض بعد الأرضي للجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المتوقع أن تتعرض لها بعض الدول.