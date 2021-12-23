4 طرق لإضافة الزنجبيل إلى وجبة الإفطار.. للحصول على أقصى استفادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الزنجبيل من التوابل الصحية ذات الخصائص الطبية، إذ إنه يحتوي على عديد من العناصر الغذائية الفريدة والمركبات النشطة بيولوجيا التي لها فوائد قوية للجسم والدماغ.

فيما يلي، بعض الطرق الفعالة لإضافة الزنجبيل إلى وجبة الإفطار في الصباح، للحصول على أقصي قدر من الفوائد، وفق ما أوضح موقع " timesofindia".

- إضافته إلى القهوة:

تعتبر إضافة القهوة مع الزنجبيل صباحا مزيجًا قويًا، إذ إن كلاهما ثنائي قوي لمكافحة الجذور الحرة، بالإضافة إلى تعزيز الهضم.

- شاي الزنجبيل:

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإضافة الزنجبيل إلى وجبة الإفطار، إذ تساعد في تخفيف الدوار وغثيان الصباح الناتج عن الحمل أيضًا.

- مربى الزنجبيل:

تعد أكثر صحة من مربى الفاكهة، لأنها منخفضة السكر ولها رائحة كلاسيكية تجعل مذاقها مميزا.

- عصير الزنجبيل:

يساهم إضافة عصير الزنجبيل الطازج إلى وجبة الإفطار إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ومحاربة البكتيريا أيضًا، بالإضافة إلى ذلك أنه مفيد لعلاج الآلام وتقلصات الدورة الشهرية.