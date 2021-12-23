وصفات طبيعية للتخلص من "اللغد".. سهلة وبسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تسبب الدقن المزدوجة أو ما يعرف بـ"اللغد" الإحراج لكثير من النساء، ويشعرهن بعدم الثقة في النفس.

وتبحث الفتيات عن أفضل الطرق لتخلص منه، حتى أنها تلجأ إلى عمليات التجميل، ولكن كل هذا له أضرار كثيرة.

في التقرير نعرض لكم أفضل الطرق لتخلص منه، دون الحاجة لذهاب إلى الطبيب، وذلك وفق ما أورد في موقع "timesofindia".

- امضغ أي علكة خالية من السكر

هذا نوع من تمارين الوجه التي تساعدك على شد عضلاتك، مضغ علكة خالية من السكر سيعطي خط الفك تمرينًا يؤدي إلى نتائج سريعة، كما أنه مفيد لأسنانك ولثتك، افعل ذلك عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

- زبدة الكاكاو

ضعي بضع ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو على وجهك وذقنك للتخلص من الذقن المزدوجة، قم بتدليكه برفق قبل الذهاب إلى النوم أو قبل الاستحمام، حيث تعمل زبدة الكاكاو على تحسين مرونة الجلد.

- التدليك بزيت جنين القمح

زيت جنين القمح رائع للحصول على نتيجة سريعة، فيساعد التدليك المنتظم بالزيت على شد الجلد ويوفر أيضًا تغذية وافرة، قبل الذهاب إلى النوم، افركي بعض الزيت برفق على رقبتك وذقنك، ودلكيه لمدة 20 دقيقة من أسفل العنق إلى الذقن، اتركي الزيت طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

- ماسك بياض البيض

تحتاج إلى بياض بيضتين، وملعقة كبيرة من الحليب، وكمية صغيرة من زيت النعناع الخام، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة من عصير الليمون، ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها معاً، وقومي بوضع الماسك على الجلد حول منطقة الذقن والرقبة واتركيه حتى يجف لمدة خمس وأربعين دقيقة.

بمجرد أن يجف، اشطفه بالماء الفاتر، افعل ذلك مرة واحدة يوميًا للاستمتاع بنتائج سريعة.

- شرب الكثير من الماء

قد تبدو هذه طريقة بطيئة لكثير من الناس، ولكن الماء يلعب دورًا مهمًا في المساعدة على إنقاص الوزن وتقليل ظهور الذقن المزدوجة.

وأظهرت الدراسات أن نقص الماء يزيد الوزن للوجه، من الضروري شرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء يوميًا.

- ماسك الجلسرين

اخلطي ملعقة كبيرة من الجلسرين ونصف ملعقة كبيرة من الملح وبضع قطرات من ماء الورد، ضعي الخليط مباشرة على منطقة العنق والذقن، اتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، اغسل المنطقة جيدًا بالماء افعل هذا ثلاث مرات في الأسبوع.