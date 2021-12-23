أزياء احتفالات رأس السنة 2022.. استوحي تصميم فستانك من الماركات العالمية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتطلع كثير من النساء مع نهاية كل عام، إلى شراء فستان مختلف للاحتفال ليلة رأس السنة، خاصة أن 31 ديسمبر يعتبر الوقت الوحيد، للتخلص من القيود المفروضة في ارتداء أزياء لها طابع معين، على عكس الأفراح والسهرات، إذ يعتبر من الأيام الحرة التي يمكنك من خلالها اختيار الألوان والتصميمات المحببة، ويمكن أن تشكيل أزياء احتفالات رأس السنة 2022، بإطلالات من أبرز الماركات العالمية، بحسب مجلة الموضة الأمريكية الشهيرة «هاربرز بازار».

موضة أزياء احتفالات رأس السنة 2022

تميل الموضة حاليا، إلى فساتين السهرة السوداء القصيرة، وهي ما يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، عبر إدخال ألوان متنوعة، فإذا كنتِ محجبة ارتدي فستان أسود طويل، وتربون بلون مختلف، وحذاء وحقيبة ملونين، أو يمكنك ارتداء فستان قصير مع مجوهرات لامعة، وصنادل ضيقة لامعة بألوان الربيع والصيف.

وإذا كانت فساتين الحفلات، ذات الكرات الكبيرة اللامعة، على رأس أولوياتك في أزياء احتفالات رأس السنة 2022، فاختاري فساتين يمكنها أن تعيش معكي طوال الشتاء، وليس خلال رأس السنة فقط، ونسقي معها خلال الاحتفال ألوان رأس السنة الجديدة.

ويمكنك أيضا شراء قطع ملابس عملية، وليست للاحتفالات فقط، كل ما عليكي أن تتسوقي بذكاء لشراء قطع متعددة الاستخدامات، مثل البدلة الكلاسيكية بألوان الكريسماس، التي تعتمد على الألوان الأحمر والأخضر والأسود، أو الفساتين المصممة المفضلة لموسم الشتاء كله، ويمكن ارتدائها خلال اليوم.

صور فساتين للحفلات

في الصور التالية، عدد من أبرز الفساتين الملائمة لاحتفالات وأزياء احتفالات رأس السنة 2022، من الماركات العالمية.

سانت لوران وجوتشي، يأتي على رأس الماركات التي قدمت فساتين سوداء قصيرة ملائمة لاحتفالات رأس السنة، وفيما يلي الفساتين الملونة التي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك:

يشار إلى أن الفضي والأبيض والفوشيا والأخضر، من الألوان التي فرضت سيطرتها بقوة أيضا، على الأزياء المخصصة للاحتفال بلية رأس السنة.