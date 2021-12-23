لقطات من حفل خطوبة شقيقة هيفاء وهبي.. رقصت وزغرطت (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كعادتها كانت الفنانة هيفاء وهبي، نجمة حفل خطوبة شقيقتها هناء، التي احتفلت بها ليلة أمس، وسط أجواء دافئة، بحضور الأهل والأصدقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيطرت السعادة البالغة على هيفاء، التي التقطت الصور مع الحضور ورقصت على أنغام الموسيقى.

لقطات من حفل خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بخلاف بعض الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، لقطات فيديو من حفل خطوبة هناء، بالإضافة إلى عدد من الصور، من بينها يد شقيقتها وهي مرتدية خاتم الزواج، إذ كتبت عليها «she said yes».

وظهرت هيفاء، وهي ترقص وسط حضور الحفل، وزغردت لشقيقتها في دلالة منها على سالعادة والاحتفال.

لوك الفنانة اللبنانية

ارتدت هيفاء وهبي، خلال حفل خطوبة شقيقتها، فستان من اللون الكحلي، مصنوع من القطيفة، قصير وبسيط، بأكمام طويلة ضيق، ووضعت مكياج ملائم للمناسبة، مع حذاء له كعب عال، واختارت لون داكن وإطلالة بسيطة، مثلما أطلت العروس.

والتقطت هيفاء، صورا مع المدعوين في حفل الخطوبة، وشاركتها في مقاطع وصور عبر «انستجرام»، وظهرت كذلك في مقاطع فيديو، وهي ترقص وتغني احتفالا بالخطوبة.

لوك شقيقة هيفاء

ارتدت هناء شقيقة هيفاء وهبي، فستان من اللون الأحمر، بسيط وقصير، وان شولدر، وتميز المكياج بالبساطة الشديدة، مع اختيارها لعقد بسيط من الألماس، وخاتم الزواج أيضا، كان من الألماس البراق.

وظهرت العروس بفستانها الأحمر اللامع أمام تورتة الخطوبة، وارتدت خاتم الخطوبة، ومعها عريسها، وبدت عليها علامات الفرح بتلك الخطوة قبل الزواج.