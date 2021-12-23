متلازمة بيكا الخطيرة تهدد صحة الأطفال.. ابنك هياكل الطينة ويبلع الحشرات

القاهرة - سمر حسين - ماما

متلازمة بيكا، إحدى أغرب الاضطرابات التي تصيب الأطفال، إذ تدفعهن إلى أكل الطين بشراهة، بل والتلذذ بطعمه، فضلا عن ابتلاع مواد غريبة وأدوات صلبة، والاستمتاع بتناول الحشرات والتراب والجير والدهانات والشعر، ما يسبب كوارث كثيرة تهدد صحة الصغار وحياتهم، خاصة أن المعاناة من تلك المتلازمة تطاردهم في عمر مبكر للغاية، تحديدا مع أول عام، وتنتشر بشكل أكبر في عمر 3 سنوات.

مجموعة من النصائح المهمة وجهها الدكتور عبد الرحمن محمود، استشاري أمراض الباطنة، عبر «هن»، إلى الأمهات للتعامل السليم مع الأطفال المصابين بـ«بيكا»، شارحا أسباب ذلك الاضطراب وأعراضه، وطرق تفاديه.

أسباب إصابة الأطفال بمتلازمة بيكا

«بنلاحظ إن الطفل بيبدأ ياكل حاجات غريبة، وغير مفيدة زي: التراب والجير والدهانات والشعر، والأم مبتبقاش فاهمة ده سببه إيه»، بتلك الكلمات بدأ استشاري أمراض الباطنة، الحديث عن أسباب المتلازمة الخطيرة، قائلا: «تعتبر الأنيميا ونقص الحديد، من أسباب حدوثها».

ويشير الطبيب، إلى أن هناك أسبابا النفسية تؤدي إلى إصابة الأطفال بـ«بيكا»، إلى جانب حدوث تشوهات بيولوجية، والإصابة بفقر الدم، وانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، وانخفاض مستويات الزنك في البلازما، لافتا إلى أن التوحد من الممكن أن يكون أحد أهم الأسباب.

أعراض المتلازمة الخطيرة

عن الأعراض التي تشير إلى تعرض الطفل لمتلازمة بيكا، يقول الدكتور عبد الرحمن محمود: «الطفل لما بياكل الحاجات ديه، دائما بيشتكي بوجع في بطنه، يصاحبه دم في البراز، وإمساك أو انسداد معوي في بعض الأحيان، وجروح في الأسنان».

تتطلب السلوكيات التي تلاحظها الأم، فضلا عن الأعراض التي يشعر بها طفلها، زيارة الطبيب للحصول على تشخيص صحيح لحالته: «لازم الطفل يكون مستمر على الأقل شهر كامل على العادة الغريبة دي، والتشخيص بيبقى غالبا إكلينيكي عن طريق الطبيب، بعد سماع شكوى الأم، فضلا عن المطالبة ببعض التحاليل، زي صورة دم كاملة، وأشعة على الصدر والبطن».

نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهم

يؤكد استشاري أمراض الباطنة، أن علاج متلازمة بيكا، يعتمد في الأساس على علاج السبب: «يعني لو طفلي عنده أنيميا نقص حديد، يمشي على حديد لمدة 3 شهور، ولو عنده أي مضاعفات زي عدوى متكررة أو إمساك، يحصل على العلاج اللازم»، مشددا على أن الوقاية خير حماية للطفل، من خلال التغذيه السليمة، وإعطاء الحديد بعد عمر 6 أشهر، ومعالجة سلوك الطفل بطريقة سليمة، وابعاده عن الأشياء غير المفيدة.