الامارات | الهند.. تلقت الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد وفاتها !

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. تلقت الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد وفاتها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واقعة غريبة شهدتها الهند، تمثلت بتلقي امرأة توفيت قبل شهرين رسالة تفيد بإتمام تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا بنجاح.

و نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديكان هيرالد» الهندية، أن الواقعة حدثت في قرية خارماولي بولاية بيهار، بعدما تلقى زوج المرأة المتوفية «الرسالة المفاجئة» على الهاتف.

وقال رام أودغار ثاكور، زوج لالو ديفي: «يوم 19 سبتمبر الماضي، توفيت زوجتي متأثرة بمرض أصابها، كما أصدرت دائرة التخطيط والتنمية في بيهار شهادة الوفاة في نفس اليوم».

وتابع: «وبعد مرور شهرين على وفاتها، تلقينا الآن رسالة من وزارة الصحة، تخبرنا أن زوجتي المتوفية حصلت على شهادة التطعيم بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا».

وباتت شهادة التطعيم، التي تم إصدارها للسيدة المتوفية، حديث النشطاء على المواقع الاجتماعية في الهند، الذين قالوا إن «هذا الأمر يدل على الحيل التي تقوم بها السلطات لإظهار أن فئة واسعة من الناس حصلت على لقاح كورونا».

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