مشروبات مفضلة في الشتاء تضر البشرة.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هل تعلم أن بعض المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثيرين خلال أشهر الشتاء يمكن أن تساهم في حكة الجلد أو تقشره؟

خبيرة التغذية ومؤسسة Pura Collagen، جينفر مو، توضح أن المشروبات الساخنة، مثل شرب المزيد من الشاي والقهوة، غالبا ما تؤدي في الواقع إلى جفاف الجلد بسبب آثار إدرار البول".

ويمكن أن تكون القهوة والشوكولاتة الساخنة من أسوأ العوامل المسببة لجفاف البشرة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وفي حديثه إلى موقع Everyday Health، قال ديفيد. إي. بانكس، مدير مركز الأمراض الجلدية والتجميل وجراحة الليزر: "يمكن للكافيين أن يجفف بشرتك من الداخل".

وقالت أخصائية التغذية جيني بيرس : "الاستهلاك العالي من الكافيين (أكثر من خمسة أكواب من الشاي أو القهوة القوية) من قبل الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الكثير من الكافيين سيكون له تأثير مدر للبول، ما يعني الكلى سوف ينتج المزيد من البول. وهذا يمكن أن يكون له تأثير تجفيف بشكل عام".

ولا يساهم هذا فقط في جفاف الجلد، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يزيد أيضا من ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

والتأكد من أنك تستهلك كمية كافية من الماء هو أفضل طريقة للعناية ببشرتك. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب أن نشرب "ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا".

ويضيف: "الماء خيار صحي وغير مكلف لإرواء عطشك في أي وقت. ولا يحتوي على سعرات حرارية ولا على سكريات يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان".

ومع ذلك، فإن القهوة والشاي ليست بالضرورة "ضارة" بالصحة عند شربهما باعتدال.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية: "من الجيد شرب الشاي والقهوة كجزء من نظام غذائي متوازن".

وتشمل الطرق الأخرى للعناية بالجلد في الشتاء خفض درجة حرارة الماء عند الاستحمام بحيث يصبح دافئا بدلا من الغليان الساخن.

وقالت مو: "الاستحمام بمياه ساخنة جدا يمكن أن يتسبب في جفاف شديد للجلد، لذا ضع في اعتبارك خفض درجة الحرارة وترطيب بشرتك بعد ذلك". وينصح بترطيب البشرة مرتين يوميا صباحا ومساء.