مقادير وطريقة عمل «أومليت صيامي» دون بيض في الفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتواجد البيض على الموائد بكثرة وخصوصا في وجبة الإفطار فهو جزء من النظام الغذائي الصحي والمتوازن، وأيضا وجبة سريعة التحضير ويدخل في العديد من الأكلات، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة للجسم، فهو مصدر للبروتين ويساعد الجسم على إنتاج الطاقة من خلال المعادن والفيتامينات الموجودة فيه، ويحتوي على فيتامين ب 12 والسيلينيوم المهمان في تقوية جهاز المناعة، وأيضاً فيه تركيز جيد من حمض الفوليك المهم لتجنب حدوث العيوب الخلقية للجنين خلال الحمل.

طريقة عمل الأومليت الصيامي دون بيض

ومع اقتراب صيام عيد الميلاد عند الأقباط سواء الشرقيين أو الغربيين، يزداد البحث عن الأكل الصيامي المختلف الكثير لا يتوقع أن يتناول «أومليت صيامي» لا يدخل فيه البيض وهو من ممنوعات الصيام كالألبان واللحوم، لذلك أقدمت لك «هن» وصفه جديدة مبتكرة وشهية للبيض الأومليت من غير بيض على طريقة الشيف نادي السيد، وهي مناسبة للأشخاص المصابين بحساسية البيض، ولمتبعي النظام الغذائي النباتي ولصيام المسيحيين الفترة الجارية.

المقادير

كوب من الحمص الشامي المطحون أو دقيق الحمص لو متوافر.

ثلث كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الماء (اختياري).

إضافات اختيارية حسب الرغبة

كسبرة، خضرة، بصل أخصر، طماطم قطع صغيرة، فلفل ألوان، مشروم، وزيتون.

الطريقة

لعمل الأومليت الصيامي احضري إناء غويط وضعي فيه كل المكونات ثم يضاف إليها الماء بالتدريج حتى تحصلي على القوام المتوسط المناسب لا سميك ولا خفيف، ثم يضاف إليه الكسبرة والبصل ويمكن إضافة مشروم والزيتون بالكمية المناسبة حسب رغبتك.

توضع في طاسة ملعقتين من الزيت حتى يسخن جيدا، ثم يوضع الخليط لمدة دقيقة على كل ناحية حتى يأخذ لونا من الجهتين.

يزين بقطع الطماطم وفلفل ألوان.