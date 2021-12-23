الامارات | السعودية.. حادث معلمة القرآن الكريم تثير التعاطف واسم نسرين النوفل يتصدر «تريند تويتر»

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. حادث معلمة القرآن الكريم تثير التعاطف واسم نسرين النوفل يتصدر «تريند تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر هاشتاق نسرين النوفل «تريند تويتر» في السعودية خلال الساعات الماضية، والذي شارك فيه آلاف المواطنين والمواطنات والطالبات، الذين دعوا لها بالشفاء، بعد فقد طفلتيها في حادث مروري مروع، بسبب استهتار أحد قائدي المركبات وقيامه بالتفحيط، ما تسبب في وقوع المأساة.

وعلى إثر الحادث دخلت معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل إلى العناية المركزة في حالة حرجة نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، بينما فقدت في الحادث طفلتيها جنى ولين.

وكتب شقيقها طارق النوفل عبر حسابه على على موقع "تويتر" :" أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة جنى ولين"

وكشف مقطع فيديو، تفاصيل حادث مؤلم، أصيبت فيه معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل واثنتين من قريباتها، وفقدت فيه ابنتيها جنى ولين.

الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة يصور كيف كانت المعلمة تسير وبناتها واثنتان من قريباتها جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، و انحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ووفقاً للمعلومات لاتزال المعلمة نسرين وقريباتها يخضعن للرعاية الطبية في قسم العناية الفائقة.

وكان هاشتاق «#نسرين_النوفل» وصل الترند في السعودية، وسط دعوات لها بالشفاء العاجل؛ حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها، وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات واهتمامها بمصلى المدرسة.

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