«أحمد» يطلق تطبيقا لمساعدة الأمهات في تعليم أطفالهن بالمنزل.. 10 مواد بالمجان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظل جائحة كورونا وتوقف العمل بالمدارس وانشغال الأطفال باللهو، استغل شاب ثلاثيني خبرته في مجال التعليم لأكثر من 8 سنوات، لكي يستطيع إفادة أولياء الأمور من هذه الخبرة؛ إذ أنشأ تطبيقا خاصا لتأسيس الأطفال بالمجان، خاصة أنهم يمكثون بالمنزل، بسبب الحالة المادية التي مرت بها الأسر في هذه الفترة، وارتفاع أسعار معلمات التأسيس.

هدف صاحب التطبيق

أحمد عيسى، صاحب الـ34 عاما، يعمل مدير روضة أطفال بالبحيرة، ومحفظ قرآن، وظف خبرته في مجال التعليم لمساعدة أولياء الأمور في تأسيس أولادهم بشكل صحيح: «من خلال خبرتي دي كلها حبيت أعمل حاجه تفيد الأمهات اللي عايزة تذاكر، وتعلم وتأسس أولادها بنفسها» حسبما رواى لـ«الوطن»، وذلك في ظل أسعار معلمات التأسيس الباهظة.

«الكورس الشامل للتأسيس» تطبيق أسسه أحمد عيسى بالمجان، يهدف إلى تعليم أولياء الأمور كيفية التأسيس الصحيح للأطفال بسهولة ويسر من المنزل، دون الحاجة إلى معلمات عبر الإنترنت أو روضة أطفال أو دروس تقوية، ويتيح الفرصة إلى الفتيات التي تردن تعلم كيفية التأسيس لممارسة عمل خاص بها.

3 أشهر استغرقها «أحمد» في تنفيذ التطبيق

وفي مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، استطاع «عيسى» تنفيذ تطبيقه من حيث كتابة المحتوي والتنسيق، لكنه لم يمر بسهولة؛ إذ واجه العديد من الصعوبات، قائلا: «تعبت جدا على ما وصلت لحد يبرمجه على أندرويد علشان تقدر الأم تحمله بشكل دائم على تليفونها ترجعله في أي وقت».

10 مواد يضمها التطبيق

يحتوي التطبيق على جميع المناهج الخاصة بتأسيس الطفل، يبلغ عددها 10: «العربية، الإنجليزية، العلوم بالعربية والإنجليزية، الرياضيات بأنواعها، الفرنسية، التكنولوجيا، الآداب والسلوكيات والأحاديث النبوية» بجانب طريقة حفظ القرآن الكريم وسلوكيات التعامل مع الآخرين، وجميع الجمل والكلمات التي يستخدمها الطفل في حياته اليومية، وعمل خطة له في كيفية التعامل معه بالمنزل، جميعها بشرح بسيط وسهل.

حوالي 290 ألف مستخدم حملوا التطبيق للاستفادة منه، الأمر الذي جعل «أحمد» يعمل حاليا على تحميل التطبيق لأجهزة الأيفون، ليستطيع الجميع التعلم منه، وتنفيذ هذا التطبيق على كتاب ورقي، لافتا إلى أن حلمه الوصول لجميع أمهات الوطن العربي، لتحقيق استفاده أكبر.

ومن جانبها، قالت أمل نبيل، إحدى أولياء الأمور المستخدمة للتطبيق، إنها كانت تريد طريقة للتعليم لكي تسير عليها مع أطفالها، وعندما وجدت الذي أطلقه أحمد عيسى، وصفته بـ«الكنز» الذي حصلت عليه، مؤكدة: «دا هبة من الله بعتهالي».