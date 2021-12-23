أول محل خردوات في أسيوط بإدارة نسائية: «متمسكين بالحلم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من مركز القوصية بأسيوط، كانت البداية؛ إذ تحول طموح فتاتان في أوائل العشرينات من العمر إلى مشروع «حبة لولي»، أول محل خردوات بإدراة نسائية في المحافظة لبيع مختلف لوازم الخياطة.

ولاء كمال طنطاوي، واسراء جمال، اشتركا في حبهما للخياطة، وجمعهما الطموح، حتى التحقا بمشروع تدعمه اليونيسف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتموله سفارة المملكة الهولندية والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في عدة محافظات، ويهدف إلى تدريب النشىء والشباب وتمكينهم ماليا واجتماعيا.

«ولاء وإسراء» تفتحان أول محل خردوات بإدارة نسائية في أسيوط

تخرجت «ولاء»، عام 2019، وعملت في أماكن مختلفة، لكن شعرت برغبة في عمل مشروع خاص بها، حتى تلعب الصدفة دورها وتلتقى بـ«إسراء»، وافتتحا مشروعهما سويا، وبحثا عن مكان لتوفير كل الأشياء الخاصة بالخياطة وأعمال «الهاند ميد».

حرصت الفتاتين على أن يقتصر مشروعهما عليهما؛ إذ أن الفتيات والسيدات في مجتمع الصعيد يشعرن بالارتياح أكثر في التعامل مع البائعات أكثر من البائعين، تقول «ولاء» في حديثها لـ«هُن»: «حسيت إن معظم اللي بيشتغلوا الشغل ده رجالة، واحنا في الصعيد تقاليد المجتمع بيكون الأفضل في الحاجات دي التعامل مع بنات علشان كده الإدارة المسؤولة عن المشروع إدارة نسائية».

افتقاد الدعم المادي والإيجارات المرتفعة.. أبرز العقبات

لم يكن تنفيذ المشروع أمرا سهلا، كما ذكرت الفتاة العشرينية؛ إذ أن هناك صعوبات واجهتهما، أبرزها افتقاد الدعم المادي، بالإضافة إلى الإيجارات المرتفعة، التي لا تتناسب مع الإمكانيات: «لما فكرنا في المشروع لاقينا الإيجارات عالية جدا، اضطرينا نفتتح المشروع في الطابق الأرضي من مبنى عائلتي، من سنة وشهرين بدأنا حلمنا».