الامارات | نظام غذائي لإنقاص الوزن دون تغييرات جذرية في الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي لإنقاص الوزن دون تغييرات جذرية في الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة تابعة للجمعية الأمريكية الطبية عن نتائج دراسة أجراها فريق دولي من العلماء والأطباء بشأن نظام غذائي بديل لفقدان الوزن.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مجلة JAMA Network Open الأمريكية تقرير الدراسة الطبية التي أعلنت عن النظام الغذائي الأفضل لفقدان الوزن، حيث اعتبرت أن الصيام المتقطع يساعد في الواقع أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة على إنقاص الوزن.

وبحسب الدراسة التي أجريت على أكثر 130 شخصا تم دراسة أوضاعهم الطبية بدقة على أنواع مختلفة من الصيام المتقطع وتأثيرها على الصحة ومؤشر كتلة الجسم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وأشارت الدراسة على ان الصيام المتقطع هو نظام غذائي تتبع فيه فترات تناول الطعام وفترات من الصيام، حيث يتم اعتماد نظام يقوم على تناول ما يريده الشخص خلال فترة 5 أيام والصيام ليومين يقتصر على أطعمة خفيفة دون سعرات حرارية مرتفعة والشعور بالجوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news