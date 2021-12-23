الامارات | العثور على جنين ديناصور في بيضة عمرها 70 مليون عام

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جنين ديناصور في بيضة عمرها 70 مليون عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر فريق من العلماء على جنين ديناصور داخل بيضة عمرها 70 مليون عام، وتم العثور على الجنين الذي يحمل اسم "بيبي يينغليانغ"، داخل صخور "هيكو" ذات التكوين الطباشيري، في مدينة "غانزو" في مقاطعة "يانغتسي" الصينية.

وقال علماء الحفريات من جامعة برمنغهام إن "بيبي يينغليانغ"، ينتمي إلى أنواع من الديناصورات ذوات المنقار عديمة الأسنان أو ما يعرف بـ "الأفيرابتوروصورات" المغطاة بالريش، والتي عاشت في أواخر العصر الطباشيري في صخور آسيا وأمريكا الشمالية.



وتعد هذه العينة كواحدة من أجنة الديناصورات الأكثر اكتمالا، ولا سيما أنها تتمتع بوضعية أقرب إلى تلك التي تظهر في الطيور الجنينية أكثر من تلك الموجودة عادة في الديناصورات.

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