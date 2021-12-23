هذا الزيت ينبوع جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن زيت التامانو (Tamanu Oil) يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة؛ حيث إنه يمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا يشع شبابا وحيوية.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الزيت ذا اللون الأخضر الداكن المستخرج من بذور شجرة "التامانو" يزخر بالمواد الفعالة المفيدة لصحة وجمال البشرة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك والتوكوفيرول والكالوفيلوم.

وبفضل هذه المواد الفعالة يمتاز زيت التامانو بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا للقضاء على شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس السوداء، كما أنه يخلص البشرة من خطوط التمدد والندبات والتجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت التامانو على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالأنوثة والجمال.

وأشارت "هاوت.دي" إلى أن زيت التامانو يمتاز بأنه سريع الامتصاص، مؤكدة أنه يعد مناسبا لكل أنواع البشرة، لا سيما البشرة الحساسة والبشرة المتقدمة في العمر.