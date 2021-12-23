انتهاك من نوع جديد.. كاميرات «الحمامات» أبرز وقائع التحرش في 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعتقد أيا منهن أن دخولها غرفة تبديل الملابس أو حتى دورة المياه، يوقعها في فخ من ضرب بضميره ودينه عرض الحائط، وقرر التجسس على أجسادهن، وتصويرهن خلسة، للاحتفاظ بتلك المقاطع على هاتف محموله، فبين الحين والآخر تكتشف إحدى الفتيات خيانة أحد العمال اللذين استباحوا أجساد النساء وتصويرهن خلسة، قبل أن يقعوا في قبضة الأمن.

«سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر» 3 أشهر في 2021، لم يمروا مرور الكرام على الفتيات عقب اكتشاف عاملين في بعض المتاجر والمطاعم يصورون السيدات بالحمامات وغرف تبديل الملابس، من خلال تثبيت إحدى الهواتف وترك الكاميرا تعمل لتسجيل لقطاتهن وتصويرهن دون ملابس، الأمر الذي خلق الرعب والخوف في قلوب العديد منهن، خوفا من أن يكن وقعن ضحايا مثل غيرهن.

وسجل هذا العام، وقما مرعبا لسيدات وقعن ضحايا لانتهاك خصوصياتهن وأجسادهن، وتصويرهن خلسة.

كاميرات الحمامات أبرز وقائع التحرش في 2021

ويرصد «هُن» في السطور التالية أبرز وقائع التحرش في 2021، باستخدام كاميرات الحمامات.

مطعم شهير يشهد على واقعة تصوير الفتيات في الحمامات الخاصة به

كان اندلاع الشرارة بسبتمبر الماضي، بعدما فجرت فتاة تُدعى بسمة ماجي، مفاجأة حول مطعم أكلات سريعة، بوضع هاتف محمول داخل رُكن بالحمام لتصوير الفتيات في أوضاع غير لائقة، ودونت الفتاة حينها: «بنات لو سمحتوا خدوا بالكم لما تدخلوا أي حمام بعد كده، النهاردة كنت أنا وصاحبتي في المحل الشهير، فرع كلية البنات، وصاحبتي دخلت الحمام وخارجة وشها أحمر وجسمها بيتنفض من الرعب»

وشرحت الفتاة ما حدث مع صديقهتا، قائلة: «كان فيه موبايل متعلق في السقف الخشب اللي فوق التويلت بيصور البنات وهي في الحمام، والموبايل طلع بتاع حد من الـstaff وعليه فيديوهات كتيير أوي، كلمنا مدير الفرع كان كل همه سمعة المحل، وكلمنا البوليس وجه أخد الولد والموبايل اتحرز واتمسح من عليه كل حاجة تخص الفتيات، والولد بعد كل ده طلع 17 سنة».

وبالتواصل مع المطعم حينها أكد أن الواقعة حدثت بالفعل من قِبل أحد العمال، وأنه طرد وسلم للشرطة، وحذفت المقاطع التي صورت.

900 صورة خلسة من بروفة البنات في محل ملابس بالهرم

لم يمر شهر على واقعة المطعم الشهير، إلا وكانت الكارثة الأكبر داخل محل ملابس بالهرم، تعرضت لها أكثر من 900 فتاة؛ إذ وثقت الكاميرات حينها لحظة القبض على صاحب محل ملابس حريمي شهير في شارع فاطمة رشدي، بجانب كافيه شهير بمنطقة الهرم، لاتهامه بعمل فتحة في «أبلكاش»، غرفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات خلال تغيير ملابسهن.

ودونت فتاة تدعى مريم كامل، شاهدة عيان، تفاصيل ما حدث مع صاحب المحل الشهير في الهرم، حينها، تحديدا في أثناء القبض عليه، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى، التي يجرى فيها ضبط المتهم بتصوير الفتيات داخل بروفة المحل؛ إذ ألقى القبض عليه من قبل، وجرى تشميع المحل، قبل أن يفتح من جديد، مشيرة إلى أن الشرطة اكتشفت كارثة على هاتفه المحمول، عبارة عن ملف يحتوي على 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تغيير ملابسهن.

كاميرا داخل حمام السيدات

وفي نوفمبر الماضي، كانت الواقعة الثالثة داخل مطعم دجاج شهير، بعدما استغاثت سيدة بمن كان معها من أصدقائها وأفراد أسرتها، مؤكدة أنها أثناء تواجدها بالمطعم اكتشفت وجود كاميرا داخل حمام السيدات، وأبلغت مدير المكان وبدأت عملية تفتيش الكاميرا ووجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من صور السيدات اللاتي يترددن على المطعم.

وعلى الفور حرر محضر بالواقعة التي تحمل رقم 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.