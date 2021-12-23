احذر تناول هذه الفواكه في الصباح.. كتلة سكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفواكه هى أكثر الخيارات التي يذهب لها الأطباء وخبراء اللياقة البدنية عند وضع النظام الغذائي الصحي للكثير، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والسكريات وحتى الأملاح، التي تجعلها عنصر غذائي ضروري في نظامك الغذائي بوجه خاص، ويومك بوجه عام.

وعلى الرغم من فوائدها الغذائية والصحية، إلا أن هناك فواكه لاينصح بتناولها على الصباح، ولا يفضل الإفراط في تناولها بشكل عام، بسبب ماتحتويه من نسبة سكريات عالية، تزيد من نسبة السكر في الدم، فضلًا عما تسببه من مشكلات زيادة الوزن والسمنة.

4 فواكه احذر تناولها في الصباح أو الإفراط فيها

في هذا الصدد، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، من تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة سكريات عالية على الصباح، دون تناول الوجبات الرئيسية، فضلًا عن مخاطر الإفراط فيه لما تسببه من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن.

وأشار «الحوفي» خلال حديثه لـ«هُن» إلى أن تلك الفواكه الأربعة، وهي العنب، وخاصة الأحمر، والبلح، وخاصة الأسود، والتين البرشومي، والموز ذا النقاط السوداء، مؤكدا أنه يحتوي على 80% من السكر، و20% فقط نشا.

عدم الإفراط في تناول الأطعمة والفواكه

وشدد أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، على ضرورة عدم الإفراط بوجه عام في الأطعمة والفواكه حتى لا تتحول الفوائد لأضرار على الجسم والصحة.

ونوه الدكتور محمد الحوفي، إلى بضرورة تناول الفواكه قبل الوجبات الرئيسية وليست بعدها كما هو شائع أو معتاد: «الفواكه غلط بعد الوجبات، قبل الأكل الجسم بيستفاد من الاملاح المعدنية والفيتامينات اللي فيها».

وأشار طبيب التغذية إلى أن تناول الفاكهة كثمرات واحدة أفضل مع عصرها، وإضافة السكر لها.