حيل بسيطة للتخلص من رائحة الطبخ في المنزل.. «لو مفيش شفاط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مأزق تقع فيه ربات البيوت وهو ضيق الشقة، خلال تحضيرها الأطعمة ذات الروائح النفاذة تنبعث الرائحة التي تملأ المنزل، وذلك لعدم توافر شفاط داخل المطبخ، لذلك نقدم لكِ مجموعة من الحيل التي تساعد في التخلص من روائح الطبخ داخل المنزل، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

البطاطس

توضع حلة ماء مغلي بها قطع بطاطس وتترك على نار هادئة طوال فترة الطبخ، حتى تمتص روائح الأكل بسهولة.

قشور البرتقال والليمون

تجميع قشور البرتقال والليمون ووضعها مع القليل من الماء في وعاء ويتركوا على نار هادئة، حيث تعمل تلك القشور على امتصاص رائحة الطبخ والقلي وإفراز رائحة البرتقال والليمون المنعشة في المطبخ.

وبعد الانتهاء من القلي يمكن حرق بعض قشور البرتقال على نار مباشرة، حتى تبعث رائحتها في المنزل أسرع.

بيكربونات الصوديوم

إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء ورفعها في وعاء على النار، وغليها طوال وقت القلي فهي قادرة على امتصاص رائحة القلي المزعجة، ومنع تسربها إلى باقي الغرف المحيطة بالمطبخ.

الشمع العطري

يعتبر الشمع العطري الملون من أفضل الحلول السريعة، التي تعمل على تغيير رائحة المنزل وجعلها عطرة منعشة دون إحداث دخان مزعج، كما يحدث عند اشعال أعواد البخور، فقط علينا توزيع الشمع العطري في الغرف المحيطة بالمطبخ ومدخل الشقة، لتحسين رائحة المنزل وإخفاء رائحة الطهي.

القرفة والنعناع

أعواد القرفة الكاملة وأوراق النعناع الطازجة مع عصير الليمون في كوب ماء، وتترك على نار هادئة طوال فترة القلي لها قدرة ملحوظة على امتصاص رائحة القلي المزعجة، بل وتعطير رائحة المطبخ والمنزل وامتصاص الزيت المتطاير.