من مطبخك.. كولاجين طبيعي يعمل على شد التجاعيد والتخلص من الخطوط الدقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يُعرف لبان الدكر منذ القدم أن له فوائد عديدة والتي بدورها تدخل في العديد من الأدوية، وذلك لأنه يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعي، لذا فهو مدرج في الصناعات الدوائية، حيث يتم تضمينه في العديد من الوصفات الطبيعية لمعالجة المشاكل التي تخص بشرة الفتيات، فهو مستخرج من أشجار اللبان التي تنمو في الهند وشبه الجزيرة العربية.

وفي السطور التالية نعرض لكم فوائده وفق ما جاء في موقعي "healtline" و"foodndtv".

فوائده للبشرة:

- يعمل على تفتيح المناطق الحساسة.

- يعالج التصبغات الجلدية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- يحتوي على العديد من المواد مثل الكولاجين، لذلك له دور في تنشيط خلايا الجلد وتجديدها.

- له دور في تقليل ألم وتورم لدغات الحشرات والمساهمة في التعافي السريع لها.

- يعمل على إزالة الهالات السوداء وتوحيد لون البشرة.

- يساعد في تطهير الجروح دون ترك أي ندبة والإسراع في التئامها.

وله العديد من الفوائد الأخرى بجانب البشرة:

- يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل، لاحتوائه على خصائص ومواد حمضية فعالة للغاية، وهي مواد مضادة للالتهابات تقلل الألم وتورم المفاصل.

- يساهم في علاج المصابين بالربو، وهذا لأنه يحتوي على مركبات تمنع إنتاج الليكوترينات التي لها دور في نوبات الربو.

- يقاوم مرض السرطان، وذلك لاحتوائه على مواد تعمل على الحدة وتمنع تغلغل الخلايا السرطانية في باقي أجزاء الجسم.

- يحافظ على صحة الأسنان، ويتم ذلك عن طريق إزالة رائحة الفم الكريهة والتهابات الفم والأسنان والقروح.