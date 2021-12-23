الامارات | منافسات قوية بين مُلاك الإبل المجاهيم في مزاينة مدينة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية بين مُلاك الإبل المجاهيم في مزاينة مدينة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مزاينة مدينة زايد منافسات قوية بين مُلاك الإبل المجاهيم في شوط (المفرودة والحقه) لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأشواط الإيذاع الشرايا والتلاد لإبل أبناء القبائل، ضمن مهرجان الظفرة بدورته الـ15، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

وتوجت مزاينة مدينة زايد الفائزين بالأشواط التي خصص لها 55 جائزة.

وأسفرت النتائج في شوط أصحاب السمو الشيوخ (مفرودة - حقه) - مجاهيم عن فوز القعودة لمالكها الشيخ محمد بن بطي آل حامد بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت ساره لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود من السعودية، وفي المركز الثالث مصوته لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وفي المركز الرابع رئاسة لمالكها الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الخامس الجازي لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود من السعودية.

وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء «القبائل 1 - مجاهيم» فازت مسربل لمالكها محمد سعيد علي المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الطموح لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وفي المركز الثالث دغيبي لمالكها صالح بخيت حمد صالح المنهالي. وفازت في شوط إيذاع تلاد لأبناء «القبائل 2 - مجاهيم»، مزيحه لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت سلطانه لمالكها صالح سالم صالح العامري، وفي المركز الثالث الخشبه لمالكها الينه صالح سعيد المنهالي.

أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل رئيسي 1 (رمز) - مجاهيم، ففازت لقا لمالكها ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الذاير لمالكها محمد سعيد علي المنصوري، وفي المركز الثالث الشناح لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري. وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل رئيسي 2 (رمز) - مجاهيم، حصدت معيره لمالكها ساري بلوش براك المزروعي المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت مخوفه لمالكها علي ساري بلوش براك المزروعي، وفي المركز الثالث حرصة لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، ففازت الشيخة لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الذاير لمالكها عشير الدودة سويد مبارك العامري، وفي المركز الثالث العشوا لمالكها محمد سعيد عبدالله المهري من السعودية.

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