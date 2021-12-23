الامارات | «الشيخ زايد للكتاب» تقدم 6 منح لترجمة أعمال فائزة بالجائزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ زايد للكتاب» تقدم 6 منح لترجمة أعمال فائزة بالجائزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقدم جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ست منح لترجمة خمسة أعمال فازت بالجائزة، والتي نُشرت باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والجورجية بالتعاون مع أربع دور نشر عالمية.

وتخصص المنحة للأعمال الفائزة بالجائزة وتلك التي تأهلت للقوائم القصيرة في فرعي الآداب وأدب الطفل، وهي متاحة لكل دور النشر العالمية التي تعمل على نشر الكتب باللغات الأجنبية.

وتشمل الأعمال المترجمة في فرع أدب الطفل والناشئة: قصة «بلا قبعة» للكاتبة الكويتية لطيفة بطي، الفائزة بالجائزة عام 2017، وترجمتها نانسي روبيرتس إلى اللغة الإنجليزية بالتعاون مع دار النشر «دارف ببليشز»، وقصة «الفتاة الليلكية» للكاتبة الفلسطينية الأميركية ابتسام بركات، الفائزة بالجائزة عام 2020، والتي ترجمها سليمان توفيق إلى اللغة الألمانية بالتعاون مع دار النشر «سوجيت فيرلاج»، إلى جانب كتاب «ثلاثون قصيدة للأطفال» للشاعر اللبناني جودت فخر الدين، الفائز بالجائزة عام 2014، والذي ترجمته ليلى طاهر إلى اللغة الفرنسية، وهدى فخر الدين إلى اللغة الإنجليزية بالتعاون مع دار النشر «بوكلاند برس».

كما تشمل قائمة الأعمال المترجمة في فرع الآداب: رواية «اختبار الندم» للكاتب السوري خليل صويلح، الفائزة عام 2018 في فرع الآداب، والتي ترجمها سليمان توفيق إلى اللغة الألمانية بالتعاون مع دار النشر «سوجيت فيرلاج»، بعد أن قامت دار «نورا دروك ببلشرز» في أوائل العام الجاري بترجمتها إلى الأوكرانية من قبل «أكسانا بروخوفيتش»، ورواية «مجانين بيت لحم» للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، الفائزة عام 2015 في فرع الآداب، والتي ترجمتها «داريان جاردافادزه» إلى اللغة الجورجية بالتعاون مع دار النشر «إنتلكتي ببليشينغ».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news