6 معلومات عن شيري عبد الحميد ملكة جمال العرب مصر لعام 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حصلت شيري عبد الحميد، على لقب ملكة جمال العرب مصر 2021، وحظيت إطلالتها في مسابقة ​ملكة جمال العرب​ 2021 Miss Arab world بدورته الخامسة عشرة التي أقيمت بمصر، على إعجاب الجمهور، إذ خرجت بمنظر جذاب.

معلومات عن ملكة جمال العرب مصر لعام 2021

- شيري عبد الحميد حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون من جامعة فاروس بالإسكندرية.

- تعمل باحثة في مرحلة الماجستير، وقدمت عدة برامج تلفزيونية منها «قعدة صبايا» على قناة المحور.

- نافست «شيري» على لقب ملكة جمال العالم العربي، حتى حصلت على المركز الأول وهو «Top 1».

- تتمتع بكاريزما خاصة وجاذبية.

- تمتلك قدر كبير من الثقه بالنفس والذكاء واللباقة جعلتها في المركز الأول.

- من المواصفات والمعايير التي تم اختيارها على أساسها، المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا إلى مهارات الطبخ الفردية، وهو ما جرى الأخذ به حديثًا ضمن فعاليات المسابقة هذا العام.

كان عبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بملكة جمال العرب شيري عبد الحميد بسبب جمالها، كما أثنوا على إطلالتها وجمالها الطبيعي، ولقبها متابعيها بملكة جمال الاستعراض والرقة والأنوثة، وهي مرتدية الزي التقليدي الشهير لبلادها، وتتمتع بدرجة عاليّة من الجمال، الأمر الذي أهلها إلى الفوز بلقب ملكة جمال العرب مصر دون منازع.

لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب 2021

يشار إلى أن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب 2021، مكونة من الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، والدكتورة سعاد الشامي وكيل المسابقة بدولة المغرب، والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين.