دليلك الكامل لاختيار ملابس الطفل في الشتاء.. تجنبي تلك الخامات

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع تقلبات الطقس المستمرة يتعرض الأطفال للإصابة بنزلات البرد، وتبحث الأمهات عن الملابس المناسبة لأطفالهن لحمايتهن من الأضرار الخطيرة، ولتقوية جهاز المناعة والبعد عن الأمراض والفيروسات المعدية.

أفضل أنواع ملابس لحماية الأطفال من نزلات البرد

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الملابس القطنية الثقيلة تعد من الملابس المناسبة للأطفال، وخاصة مرضى الحساسية، إذ تعطي تدفئة للطفل بدون تعرق أو حرارة.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه في برنامج «جروب الماميز»، أن خامة الصوف والبوليستر تعطي حرارة زائدة في جسم الطفل، مما يعرض الطفل للتعرق نتيجة التغير المفاجىء في حرارة الجسم بعد تغيير هذه الملابس.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة، الأطفال المصابون بـ مرض الحساسية، بعدم ارتداء الملابس الصوفية، مما يزيد المشاكل التنفسية عند الطفل.

ومن جانبه، طمأن «حداد» الأمهات فيما يتعلق بالتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أنها آمنة على الأطفال، وتساعد على الوقاية من العدوى، مؤكدا أن لقاح كورونا مفيد لكبار السن.

طرق تعزيز مناعة الأطفال

وتوجد 5 طرق تساعد على تعزيز مناعة الأطفال، منها:

- التغذية

عن طريق تناول البروتينات التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض، تناول الأطعمة قليلة الدسم والخالية من السكر والتقليل من المواد الحافظة، الإكثار من الخضروات والمكسرات والبقوليات.

- تعرض الأطفال للشمس يوميا.

- ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

- النوم مبكرًا للحصول على مناعة متوازنة.

- التدخين.

ابتعاد الأسر عن التدخين حتى لايتعرض الأطفال للتدخين السلبي.

- إبعاد الطفل عن القلق والتوتر، لأنها من الأمور التي تضعف مناعة الأطفال.