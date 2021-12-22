طريقة عمل الدونتس.. «قدميها زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - «الدونتس».. من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وفي وقت سريع بمذاقات شهية، إذ تجهز بإضافة مجموعة من الصوصات، مثل: «صوص الكريمة أو الشوكولاتة الفارمسيل» وغيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الدونتس، للشيف مروة الشافعي.

طريقة عمل الدونتس

المقادير

2 كوب وربع دقيق.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر.

بيضة.

3 ملاعق زبدة.

نصف كوب حليب دافىء.

زيت غزير للقلي.

للتزيين

شوكولاتة خام ذائبة

شوكولاتة فارمسيل.

سكر بودرة.

خطوات عمل الدونتس

إحضار بولة كبيرة وخلط الدقيق مع الزبدة وفركهم معا.

اضافة الخميرة والسكر، وتقليب جميع المكونات معا.

في الخطوة التالية

وضع المكونات السائلة، البيض والحليب والاستمرار في الخلط والعجن لمدة دقائق حتى تكوين عجينة ناعمة ومتماسكة.

تغطية عجينة الدونتس وتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى تختمر.

بعد اختمار العجينة، وضع القليل من الدقيق على السطح، وفرد العجينة باستخدام النشابة حتى تصبح بسمك مناسب.

إحضار قطاعة كبيرة على شكل دائري، وتقطيع العجينة على شكل الدونتس المعتاد، ثم إحضار قطاعة دائرية صغيرة الحجم لعمل فتحة دائرية صغيرة في المنتصف.

وضع وحدات الدونتس في صينية بها القليل من الدقيق وترك مسافة بينهم، وتغطية العجينة مرة أخرى وتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى ترتاح وتختمر مرة أخرى.

قلي الدونتس في زيت غزير وساخن جدًا، وتركهم لمدة دقائق حتى يتغير لونهم للون الذهبي، ثم يقلبوا على الوجه الآخر حتى تتحمر من جميع الجهات.

تصفيه الدونتس من الزيت على مناديل المطبخ، وبعدما يبرد قليلًا سكب عليه الشوكولاتة الخام الذائبة في حمام مائي مع ملعقة زبدة، وزينيه بالشوكولاتة الفارمسيل والسكر البودر، وتقديمه.