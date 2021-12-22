تناول هذا الطعام الصحي للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الغذاء الصحي أفضل وسيلة على الإطلاق للوقاية من جميع الأمراض ومن بينها مرض السرطان، خاصة مع تفشيه في جميع أنحاء العالم، فهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض المميت.

وهناك توقعات بإصابة نحو واحد من كل شخصين بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وبحسب موقع express.

لكن أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، فدرس الباحثون العلاقة بين الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والوقاية من السرطان.

وتعد الخضروات الصليبية جزءًا من جنس نباتات الكرنب، والتي تشمل الخضروات مثل الملفوف واللفت، وفي هذا الصدد يقول المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إن الدراسات المعملية أظهرت عدة طرق يمكن أن يتشكل من خلالها السلفورافان، المتكون من الجلوكوزينولات في البروكلي، من تطور سرطان البروستاتا وتطوره.

وتقول دراسة أخرى نُشرت في المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، إن السلفورافان قلّل من حجم وعدد خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 75 في المائة.

وأظهر تحليل واحد لـ 35 دراسة أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية مثل البروكلي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما يشير المعهد الوطني للسرطان إلى أن الاستهلاك العالي للخضروات بشكل عام قد يقي من بعض الأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

وعندما يحاول الباحثون تمييز الخضروات الصليبية عن الأطعمة الأخرى في النظام الغذائي، فقد يكون من الصعب الحصول على نتائج واضحة لأن المشاركين في الدراسة قد يواجهون صعوبة في تذكر ما أكلوه بدقة.

ويضيف المعهد أن الخضروات الصليبية غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات سي C، وحمض الفوليك، والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف، لافتًا إلى أنه لا يوجد طعام واحد يسبب السرطان أو يمنعه، كما أن تناول نظام غذائي متوازن مفيد لصحتك العامة.

وتابع المعهد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وترتبط اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا.

ونصح المعهد الوطني للسرطان بمحاولة الحد من مقدار ما يتم تناوله، ليشمل اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم العجل، إضافة إلى اللحوم المصنعة والمعلبة.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن الإقلاع عن التدخين هو أكبر شيء يمكنك القيام به لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تدخل إلى مجرى الدم ويمكن أن تسبب أضرارًا في جميع أنحاء الجسم، فإذا كنت تدخن، فإن أفضل ما يمكنك فعله لصحتك هو الإقلاع عن التدخين.

إضافة إلى ذلك فإن الوزن الصحي له فوائد عديدة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وأشارت المؤسسة إلى أن: "زيادة الوزن لا تعني بالضرورة أنك ستصاب بالسرطان، ولكن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فمن المرجح أن تصاب بالسرطان أكثر مما إذا كنت تتمتع بوزن صحي".