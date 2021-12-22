ستنسى الأكل.. 5 أشياء يجب توقعها في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الصيام المتقطع من بين الحميات الغذائية الأكثر رواجا التي تعتمد على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة من اليوم أو لأيام محددة في الأسبوع.

وهو نظام غذائي لإنقاص الوزن تقوم فيه بالتبديل بين الصيام وتناول الطعام وفقًا لجدول منتظم، وهو وسيلة للتحكم في الوزن وله فوائد صحية للوقاية من الأمراض.

وعند اتباعه، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لظهور النتائج على الجسم، وفي هذا الإطار نستعرض 5 أشياء يمكن أن تحدث في الأسبوع الأول من اتباع هذا النظام، وفقًا لموقع timesofindia.

- الخلط بين ما تأكله

تشعر بالارتباك عند بدء الصيام المتقطع، فهي تغيير في نمط الحياة ولا يلزمك تقييد أي مجموعة غذائية، فيشجع الصيام المتقطع فقط على تناول أطعمة نظيفة وصحية في نافذة الأكل المحددة، ويمكن إدخال المزيد من الخضار والفواكه والبروتينات والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

- الشعور بالجوع طوال الوقت

سواء اخترت اتباع طريقة الصيام 16: 8 أو 10:14، فإن تقييد وقت الوجبة، في البداية، قد يكون أمرًا صعبًا، قد تشعر بالجوع وانخفاض الطاقة طوال الوقت، كما سيشعر جسمك بالارتباك بسبب نمط الأكل الجديد وسيحتاج إلى وقت للتكيف معه.

ولكن إذا نجحت في الالتزام بالخطة في الأسبوع الأول، فستتمكن بسهولة من الإبحار فيها، وبمرور الوقت، ستتمكن بسهولة من إدارة نمط الأكل الجديد هذا.

- تنسى الأكل

يستغرق التكيف مع أي نمط حياة جديد وقتًا، عندما تعتاد على تناول الطعام طوال اليوم، يمكن أن يكون تقييد تناول السعرات الحرارية لفترة محددة أمرًا معقدًا، في بعض الأحيان قد تنسى تناول الطعام، في الصباح، قد تشعر بالجوع، ولكن عندما يحين وقت الأكل، قد تنسى الأمر، ويحدث ذلك بشكل أكثر شيوعًا في المساء.

- تجد صعوبة في النوم

في الأسبوع الأول، قد تجد صعوبة أيضًا في الحصول على نوم مناسب في الليل، أو تشعر بالجوع أو العطش في الليل، وقد تستيقظ كثيرًا لمجرد شرب الماء كما أنك قد تجد صعوبة في النوم مرة أخرى.

ويحدث ذلك بسبب تقييد السعرات الحرارية والتغيرات في أنماط الحياة، بمجرد أن يعتاد جسمك على ذلك، سوف تغفو بسلام.

- تتحسن في التخطيط والأكل اليقظ

الصيام المتقطع سيجعلك أفضل في التخطيط المسبق لوجبتك، إنه شيء ضروري للأكل النظيف وتجنب الأطعمة السريعة، إضافة إلى أنك سوف تجعلك أكثر يقظة، نظرًا لأنه سيتعين عليك تناول الطعام فقط في نافذة الأكل، فستحاول إضافة المزيد من الألياف والأطعمة الصحية إلى طبقك، بدلاً من تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر.