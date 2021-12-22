14 نصيحة فعالة للعناية بالحمل خلال فصل الشتاء.. قوي مناعتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتاج الجميع إلى العناية بالصحة في فترة الشتاء، تجنبًا للتعرض لنزلات البرد الشديدة، أو الإصابة بالانفلونزا، وعلى رأسهم المرأة الحامل التي تحتاج إلى الاهتمام الفائق، للحفاظ على صحتها وصحة الجنين نظرًا لضعف المناعة، لذا ما النصائح التي يلزم مراعاتها من المرأة الحامل خلال فصل الشتاء؟.

نصائح للنساء الحوامل

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية في تصريحات خاصة لـ«هن»، أنه يلزم على السيدات الحوامل عمل فحص دوري خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى عدم إهمال المتابعة مع أخصائي النساء والتوليد، مع اتباع نظام غذائي متوازن وصحي لتعزيز صحة المناعة، ممثل فيما يلي:

- الحرص على تناول الخضروات الطازجة بشكل مستمر.

- الحد من تناول الوجبات الكبيرة، حتى لا يحدث عبء في عملية الهضم.

- الاهتمام بتناول السلطة بشكل يومي، مع إضافة الجزر، والفلفل ألوان.

- الحفاظ على شرب كوب مياه كل ساعة.

- تناول المشروبات الدافئة، وأهمها الينسون.

- الحرص على تناول منتجات الألبان، مثل الجبنة القريش، والذبادي.

- تناول الفاكهة المتنوعة، مثل الموز، والبرتقال للاستفادة من فيتامين سي.

- استخدام العسل الأبيض كمصدر للتحلية بدلًا من السكر.

- تناول البروتين في صورة الأسماك.

- تناول اللحوم البيضاء مثل الفرخ، والأرانب.

- الحرص على تناول الكبدة مرة في الأسبوع، للحصول على الفيتامينات، والحديد.

نصائح أخرى لـ الحوامل

وقدمت صحيفة «Times Of India» مجموعة من النصائح للنساء الحوامل، على المحور التالي:

- شرب الزنجبيل، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في التخلص من غثيان الصبح، وتخفيف مشاكل المعدة، وتعزيز عملة الهضم.

- تناول كوب من حليب البقرة، للمساعدة في تعزيز المناعة، حيث يقاطع بين الخلايا الفيروسية، وخلايا الجسم.

- الحفاظ على تناول فص واحد من الثوم بشكل يومي، حيث يعتبر قوي بما يكفي لمحاربة البكتريا والعدوى.