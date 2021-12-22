جنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على «انستجرام».. «لابسة بيجامة البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت جنا عمرو دياب ابنة الهضبة على مشاركة متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ ظهرت مرتدية ملابس البيت «بيجامة» داخل منزلها، وبشعر منسدل على الأكتاف، ممسكة بـ«كرة قطنية» كبيرة ذات لون «بمبى».

انتقادات توجه لـ جنا عمرو دياب

أثارت جنا عمرو دياب، في وقت سابق، جدلا بين متابعيها، بعد نشر صور جريئة أو غير لائقة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مما عرضها للهجوم والانتقادات من متابعيها.

وكانت نشرت صور برفقة مجموعة صديقاتها، وظهرت مرتدية فستان جلد ضيق قصير، لكن ليست الإطلالة وحدها، السبب في تعرضها للانتقادات، لكن فعلها لحركة «خادشة للحياء» بإحدى الصور وفي أخرى ظهرت وهي تخرج «لسانها»، ما سبب تعرضها للانتقادات.

وكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها ابنة الهضبة، «يا خسارة تربية عمرو فيكي.. ليه كدا ياجانا إحنا عاملين فلو ليكى علشان بنت الهضبة راعي إننا مجتمع عربى والحركات دي عيب.. أنتي طالعة لمين كدا.. أبوكي مصري والناس بتحبه وتاريخ كبير بلاش تعملي كدا.. أخلاقك باظت.. ربنا يهديكي بجد.. عيب الحركات دي.. أنتي كدا روشة يعني».

إصابة جنا عمرو دياب بفرط الحركة

أثارت جنا عمرو دياب من فترة حالة من التعاطف معها بعد إعلان إصابتها بمرض فرط الحركة، خلال فترة دراستها، وهو ماتسبب لها صعوبة في متابعة الدروس، وعدم قدرتها على تسليم الواجبات المدرسية.

وكشف خلال لقائها مع «ET بالعربي»، أنه جرى إرسالها إلى معلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه لم يكن صبورًا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع مما أدى لسوء حالتها، وحصلت ابنة الهضبة على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، وتدرس الأدب الإنجليزي.