الامارات | لحظة انقلاب سيارة مفحط سعودي 14 مرة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انقلاب سيارة مفحط سعودي 14 مرة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع من داخل سيارة وثقه الشاب السعودي مهدي السنر، بنفسه، للحظة انقلاب سيارته 14 مرة، حيث تمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

ووفق قناة "العربية" نجا السائق ولم يتعرض لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة.

وقال الشاب إن الحادث وقع أثناء تجربته للسيارة بـ"التفحيط" قبل دخوله مشاركة دولية وكان السبب هو تعليق دواسة البنزين، لافتاً إلى أنه تعرض لكدمات جراء الحادث.

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