طريقة عمل الفراخ المقرمشة.. «غذي طفلك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ المقرمشة من الأكلات المفضلة للصغار والكبار في الأوقات المختلفة، ويفضله بالتحديد الأطفال لمذاقه الرائع والمختلف، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الفراخ المقرمشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الفراخ المقرمشة

نقدم لك طريقة عمل الفراخ المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل:

المقادير

8 قطع دجاج.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بودرة ثوم.

ملعقة كبيرة بودرة بصل.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة كركم.

شطة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

خطوات عمل الفراخ المقرمشة

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والنشا وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والكركم والشطة والملح والفلفل الأسود.

إضافة الماء حتى تصبح عجينة سائلة غليظة القوام.

تقليب الدجاج في الخليط ثم في الدقيق.

قلي الدجاج في الزيت وتقديمه.

طريقة عمل صدور الدجاج المقرمشة

المقادير

صدور دجاج فيليه.

1 كوب دقيق.

دقيق ذرة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة كركم.

شطة ناعمة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلى.

خطوات عمل صدور الدجاج المقرمشة

تقطع صدور الدجاج الفيليه شرائح وتخلط مع التوابل والملح والفلفل الأسود.

يضاف القليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط.

تترك في التتبيلة لمدة ساعة مغطاة في الثلاجة.

يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط.

يخلط دقيق الذرة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام.

يوضع الدجاج في خليط دقيق الذرة ثم يقلى في الزيت.